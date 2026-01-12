Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo relembra chegada de de Arrascaeta, que completa sete anos

Anúncio da contratação do craque se deu no dia 12 de janeiro de 2019; jogador se tornou dos maiores ídolos da História do clube
O Flamengo relembrou a chegada do meia Giorgian de Arrascaeta, que completa sete anos nesta segunda-feira (12/1). Em 2019, o craque desembarcou ao Rio de Janeiro junto ao Cruzeiro, iniciando sua caminhada rumo à idolatria do Mais Querido.

Via redes sociais, o clube divulgou um vídeo com gols belos e importantes do craque, que chegou vestindo a camisa 14 e, hoje, utiliza a eterna 10 de Zico. O Rubro-Negro, aliás, exalta os números de de Arrascaeta: são 356 jogos, 98 gols e 109 assistências.

LEIA MAIS: Médicos do Flamengo atualizam sobre jogadores

E não é só isso: Arrasca, afinal, já levantou 19 troféus com a camisa do Flamengo. Veja ao fim da matéria todas as conquistas do craque pelo clube carioca. Aos 31 anos, o jogador segue sendo dos mais importantes do time, aliás.

Na última temporada, ele se superou. Foi o ano em que ele mais atuou (64 partidas), mais fez gols (25) e mais deu assistências (20) na carreira. Foram, assim, incríveis 45 participações em gols, o que gera uma média de 0,7 participações por jogo.

Confira os números de Giorgian de Arrascaeta pelo Flamengo

Temporadas: 7 (2019-2025)

Jogos: 356

Gols: 98 (0,27 p/j)

Assistências: 109 (0,3 p/j)

Títulos: 19 (Campeonato Carioca (5) em 2019, 20, 21, 24 e 25; Copa do Brasil (2) em 2022 e 2024; Brasileirão (3) em 2019, 2020 e 2025; Libertadores (3) em 2019, 22 e 25; Supercopa do Brasil (3) em 2020, 21 e 25; Recopa Sul-Americana (1) em 2020; Derby das Américas (1) em 2025 e Copa Challenger (1) em 2025)

