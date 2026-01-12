Flamengo relembra chegada de Arrascaeta, que completa sete anos

Anúncio da contratação do craque se deu no dia 12 de janeiro de 2019; jogador se tornou dos maiores ídolos da História do clube / Crédito: Jogada 10

O Flamengo relembrou a chegada do meia Giorgian de Arrascaeta, que completa sete anos nesta segunda-feira (12/1). Em 2019, o craque desembarcou ao Rio de Janeiro junto ao Cruzeiro, iniciando sua caminhada rumo à idolatria do Mais Querido. Via redes sociais, o clube divulgou um vídeo com gols belos e importantes do craque, que chegou vestindo a camisa 14 e, hoje, utiliza a eterna 10 de Zico. O Rubro-Negro, aliás, exalta os números de de Arrascaeta: são 356 jogos, 98 gols e 109 assistências.

LEIA MAIS: Médicos do Flamengo atualizam sobre jogadores E não é só isso: Arrasca, afinal, já levantou 19 troféus com a camisa do Flamengo. Veja ao fim da matéria todas as conquistas do craque pelo clube carioca. Aos 31 anos, o jogador segue sendo dos mais importantes do time, aliás. Na última temporada, ele se superou. Foi o ano em que ele mais atuou (64 partidas), mais fez gols (25) e mais deu assistências (20) na carreira. Foram, assim, incríveis 45 participações em gols, o que gera uma média de 0,7 participações por jogo. Confira os números de Giorgian de Arrascaeta pelo Flamengo Temporadas: 7 (2019-2025)

Jogos: 356 Gols: 98 (0,27 p/j) Assistências: 109 (0,3 p/j)

Títulos: 19 (Campeonato Carioca (5) em 2019, 20, 21, 24 e 25; Copa do Brasil (2) em 2022 e 2024; Brasileirão (3) em 2019, 2020 e 2025; Libertadores (3) em 2019, 22 e 25; Supercopa do Brasil (3) em 2020, 21 e 25; Recopa Sul-Americana (1) em 2020; Derby das Américas (1) em 2025 e Copa Challenger (1) em 2025) Sete anos. 356 jogos, 98 gols, 109 assistências. O camisa 10 da Gávea. pic.twitter.com/QaqCMog2dm — FL4MEN9O (@Flamengo) January 12, 2026