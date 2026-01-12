Flamengo acerta contratação do goleiro Andrew, do Gil Vicente

O Flamengo acertou a contratação de Andrew. O goleiro, de 23 anos, estava no Gil Vicente, de Portugal, tinha contrato até junho deste ano e não iria renovar. Dessa forma, o Rubro-Negro fez uma oferta que agradou o clube português e contratou o jogador. Ele é aguardado no Rio de Janeiro nesta terça-feira (13), de acordo com o jornalista Venê Casagrande.

Para contratar Andrew, o Flamengo desembolsou cerca de 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões) e ainda ofereceu 10% dos direitos de uma futura venda do goleiro ao Gil Vicente. Dessa forma, o modelo agradou o clube português, que inicialmente não desejava liberá-lo antes do fim do vínculo.