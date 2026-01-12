Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo acerta contratação do goleiro Andrew, do Gil Vicente

Jogador também interessava ao Botafogo, mas escolheu projeto do Rubro-Negro
O Flamengo acertou a contratação de Andrew. O goleiro, de 23 anos, estava no Gil Vicente, de Portugal, tinha contrato até junho deste ano e não iria renovar. Dessa forma, o Rubro-Negro fez uma oferta que agradou o clube português e contratou o jogador. Ele é aguardado no Rio de Janeiro nesta terça-feira (13), de acordo com o jornalista Venê Casagrande.

Para contratar Andrew, o Flamengo desembolsou cerca de 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões) e ainda ofereceu 10% dos direitos de uma futura venda do goleiro ao Gil Vicente. Dessa forma, o modelo agradou o clube português, que inicialmente não desejava liberá-lo antes do fim do vínculo.

Além disso, o Flamengo ainda venceu uma concorrência direta do Botafogo. Revelado pelo Alvinegro em 2020, Andrew se aproximou de retornar ao clube, mas mudou de ideia após o Rubro-Negro entrar na disputa. Pesou o fato dele chegar para ser reserva imediato de Rossi, enquanto no Alvinegro teria que disputar com Neto, Léo Linck, Raul e Christian Loor.

A contratação de um goleiro era uma das prioridades do Flamengo nesta janela de transferências. Afinal, Matheus Cunha deixou o clube carioca para acertar com o Cruzeiro. Desde o ano passado, ele já tinha um pré-contrato assinado. Andrew, portanto, chega para ser reserva de Rossi na temporada de 2026.

