Flamengo acerta contratação do goleiro Andrew, do Gil Vicente

Flamengo acerta contratação do goleiro Andrew, do Gil VicenteJogador também interessava ao Botafogo, mas escolheu projeto do Rubro-Negro
O Flamengo acertou a contratação de Andrew. O goleiro, de 23 anos, estava no Gil Vicente, de Portugal, tinha contrato até junho deste ano e não iria renovar. Dessa forma, o Rubro-Negro fez uma oferta que agradou o clube português e contratou o jogador. Ele é aguardado no Rio de Janeiro nesta terça-feira (13), de acordo com o jornalista Venê Casagrande.
Para contratar Andrew, o Flamengo desembolsou cerca de 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões) e ainda ofereceu 10% dos direitos de uma futura venda do goleiro ao Gil Vicente. Dessa forma, o modelo agradou o clube português, que inicialmente não desejava liberá-lo antes do fim do vínculo.
Além disso, o Flamengo ainda venceu uma concorrência direta do Botafogo. Revelado pelo Alvinegro em 2020, Andrew se aproximou de retornar ao clube, mas mudou de ideia após o Rubro-Negro entrar na disputa. Pesou o fato dele chegar para ser reserva imediato de Rossi, enquanto no Alvinegro teria que disputar com Neto, Léo Linck, Raul e Christian Loor.
A contratação de um goleiro era uma das prioridades do Flamengo nesta janela de transferências. Afinal, Matheus Cunha deixou o clube carioca para acertar com o Cruzeiro. Desde o ano passado, ele já tinha um pré-contrato assinado. Andrew, portanto, chega para ser reserva de Rossi na temporada de 2026.
