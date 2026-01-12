Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Filhos de Hulk vão jogar na base do Atlético

Filhos de Hulk vão jogar na base do Atlético

Ídolo do Galo, que ainda tem indefinição quanto ao futuro, esteve presente na apresentação de Tiago e Ian Ângelo nesta segunda
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em meio à indefinição sobre futuro de Hulk, os filhos do atacante, Tiago Ângelo (15 anos) e Ian Ângelo (17 anos), assinaram contrato para jogar na base do Atlético. A oficialização contou com a presença do camisa sete, do gerente da base, Luiz Carlos Azevedo, e do executivo de futebol do Galo, Paulo, Bracks. A informação é do “ge”.

LEIA MAIS: Fluminense dá ultimato e pode desistir de Hulk, do Atlético

A apresentação ocorreu na Cidade do Galo e contou com a presença de dirigentes do clube e do próprio Hulk, que acompanhou de perto. Ian, de 17 anos, foi integrado ao elenco sub-17, enquanto Tiago, de 15, passa a defender a equipe sub-15.

Ian atua como lateral-esquerdo e estava no Ibrachina, após período anterior no Palmeiras. Já Tiago, meio-campista, também teve formação inicial palestrina, antes da mudança para Belo Horizonte.

Hulk é o principal personagem do Atlético no início de 2026. Há divergências sobre o futuro do atacante, que figura na lista de grandes ídolos do clube. Afinal, o Fluminense apresentou uma proposta, que agradou o jogador. No entanto, o Galo lhe apresentou um projeto para que ele ficasse. Por enquanto, ele segue treinando com o grupo do Galo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar