Filhos de Hulk vão jogar na base do Atlético

Ídolo do Galo, que ainda tem indefinição quanto ao futuro, esteve presente na apresentação de Tiago e Ian Ângelo nesta segunda

Em meio à indefinição sobre futuro de Hulk, os filhos do atacante, Tiago Ângelo (15 anos) e Ian Ângelo (17 anos), assinaram contrato para jogar na base do Atlético . A oficialização contou com a presença do camisa sete, do gerente da base, Luiz Carlos Azevedo, e do executivo de futebol do Galo, Paulo, Bracks. A informação é do “ge”.

A apresentação ocorreu na Cidade do Galo e contou com a presença de dirigentes do clube e do próprio Hulk, que acompanhou de perto. Ian, de 17 anos, foi integrado ao elenco sub-17, enquanto Tiago, de 15, passa a defender a equipe sub-15.

Ian atua como lateral-esquerdo e estava no Ibrachina, após período anterior no Palmeiras. Já Tiago, meio-campista, também teve formação inicial palestrina, antes da mudança para Belo Horizonte.

Hulk é o principal personagem do Atlético no início de 2026. Há divergências sobre o futuro do atacante, que figura na lista de grandes ídolos do clube. Afinal, o Fluminense apresentou uma proposta, que agradou o jogador. No entanto, o Galo lhe apresentou um projeto para que ele ficasse. Por enquanto, ele segue treinando com o grupo do Galo.