Filho de Felipe Melo pode ganhar chance em estreia do Fluminense no Carioca

Davi Melo deve ser titular em estreia do Tricolor contra o Madureira, nesta quarta-feira (14), pela primeira rodada da competição
Ídolo do Fluminense, Felipe Melo não se desligou totalmente do clube. Afinal, seu filho, Davi Melo, pode ganhar a primeira grande oportunidade pelo profissional do Tricolor das Laranjeiras. O volante, de 20 anos, pode ser titular em estreia nesta quarta-feira (14) contra o Madureira, às 19h, no Luso-Brasileiro.

Davi Melo um dos três volantes que integram o primeiro grupo de jogadores a se apresentar para a temporada 2026. Além dele, Wallace Davi e Luis Fernando também são opções do técnico Luis Zubeldía para os confrontos contra Madureira, Boavista e Nova Iguaçu.

O jovem atleta chegou a Xerém em 2022, quando seu pai se transferiu para o Fluminense. Ele participou de um período de testes e ganhou um contrato de formação até fevereiro de 2025. Na sequência, renovou até o final de 2026.

Em 2023, Davi Melo chegou a treinar junto com o pai no elenco profissional. Já em 2025, esteve no grupo que iniciou o Carioca, porém não teve a oportunidade de entrar em campo. Ainda na temporada passada, ele disputou 25 jogos no elenco sub-20.

A expectativa é de que ele possa ganhar minutos conforme a temporada avança, especialmente em situações em que o Fluminense queira rodar o elenco. Afinal, ele ocupa uma posição de maior concorrência no Flu. A dupla titular formada por Martinelli e Hércules foram destaques em 2025. Por sua vez, Nonato e Bernal são os reservas imediatos que dominam as oportunidades como alternativas.

