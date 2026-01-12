Ex-jogador aborda possível volta de Paquetá ao Brasil: “Flamengo não sabe brincar”

Meio-campista chega a acordo com o Rubro-Negro e tenta convencer o West Ham, da Inglaterra, a negociá-lo para retornar ao futebol brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Flamengo demonstra não estar satisfeito com a última temporada vitoriosa, que culminou com os títulos do Brasileirão e Libertadores. Afinal, a postura da diretoria do Rubro-Negro é ambiciosa ao abrir novamente negociações para tentar o retorno do meio-campista Lucas Paquetá. Inclusive, o jogador já tem um acerto com o clube carioca e negocia a saída do West Ham, da Inglaterra. A informação é do jornalista Fabrizio Romano. Com a impactante repercussão dessas tratativas, o ex-jogador e atualmente comentarista Felipe Melo abordou sobre a possibilidade.

“Paquetá no Flamengo? Que isso, varão. O Flamengo não sabe brincar não. 35 milhas no Paquetá? O time já é uma máquina, ai vai trazer mais um cara desse nível? Vou falar uma coisa para vocês, as outras equipes que querem bater de frente realmente tem que se reforçar porque rapaz…”, destacou o antigo volante. “O Flamengo já tem uma máquina de time, um conceito bem formado, os caras sabem o conceito de jogo do treinador. Uma equipe boa tecnicamente, prioriza a posse de bola, estão acostumados a vencer”, complementou o atual comunicador.

Ex-jogador tenta evitar empolgação com o Flamengo Em uma tentativa de fazer um comentário racional e fugir de uma euforia com a suposta chegada de Paquetá ao Flamengo, o comentarista ressaltou que não há semelhanças com outro clube. Apesar disso, reforçou que será ainda mais difícil superar o time da Gávea. “Eu não vou fazer comparação porque não gosto: ‘Ah, é o Real Madrid, ah é não sei o que’. Mas esse Flamengo se reforçando assim trazendo atletas ainda de ponta para melhorar um elenco que já é forte. Foi tetra, daqui a pouco tempo vai ser penta, hexa e assim vai porque vai ficar muito forte o time. Volto a dizer, se essa contratação se concretizar, estamos falando de um reforço para aeroporto cheio”, argumentou Felipe Melo. “Flamengo vai estar trazendo um atleta que provavelmente vai jogar a próxima Copa do Mundo. Um jogador que pouco tempo atrás quase fechou com o Manchester City, isso só não ocorreu pela suposta participação em aposta. No entanto, que ele foi inocentado. Então, assim, é atleta nível mundo, global, que é muito acima da média, sem dúvida alguma”, concluiu.