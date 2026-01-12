EUA se impõe, batem a Holanda e vão as quartas de final da Kings League Nations

Com grande atuação do brasileiro Gabriel Costa, Estados Unidos vencem e avançam de fase na competição / Crédito: Jogada 10

Os Estados Unidos conseguiram se impor e venceu a Holanda por 7 a 4, nesta segunda-feira (12/1) e avançou para as quartas de final da Kings League Nations. O grande nome da partida foi o brasileiro naturalizado norte-americano, Gabriel Costa, que fez três gols e ajudou na classificação. Já os holandeses estão eliminados. Gols e confusão marcam o primeiro tempo O escalonado começou emocionante com Gabriel Costa, brasileiro naturalizado norte-americano, abrir o placas com um minuto de jogo. Ikeshita até chegou a empatar para a Holanda, mas Cortez colocou o Estados Unidos na frente de novo. Com todos os jogadores de volta, a seleção americana acionou sua carta secreta e ativou um gol dobro por quatro minutos. E a estratégia deu certo após Mijatovic marcar de cabeça, abrindo 4 a 1 no placar.