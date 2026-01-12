EUA se impõe, batem a Holanda e vão as quartas de final da Kings League Nations

EUA se impõe, batem a Holanda e vão as quartas de final da Kings League NationsCom grande atuação do brasileiro Gabriel Costa, Estados Unidos vencem e avançam de fase na competição
Os Estados Unidos conseguiram se impor e venceu a Holanda por 7 a 4, nesta segunda-feira (12/1) e avançou para as quartas de final da Kings League Nations. O grande nome da partida foi o brasileiro naturalizado norte-americano, Gabriel Costa, que fez três gols e ajudou na classificação. Já os holandeses estão eliminados.
Gols e confusão marcam o primeiro tempo
O escalonado começou emocionante com Gabriel Costa, brasileiro naturalizado norte-americano, abrir o placas com um minuto de jogo. Ikeshita até chegou a empatar para a Holanda, mas Cortez colocou o Estados Unidos na frente de novo. Com todos os jogadores de volta, a seleção americana acionou sua carta secreta e ativou um gol dobro por quatro minutos. E a estratégia deu certo após Mijatovic marcar de cabeça, abrindo 4 a 1 no placar.
Nos segundos finais, após um bate boca, Boudouni deu um soco em Mijatovic e acabou sendo expulso, complicando a vida dos holandeses. No período do gol dobro, Wolters também agrediu um jogador norte-americano e também acabou sendo expulso.
Estados Unidos avança na Kings League Nations
Na etapa final, o dado definiu um 3×3 que foi bem animado. Bouhalhoul marcou duas vezes para Holanda, mas Gabriel Costa e o influencer Castro, com seu pênalti do presidente, marcaram para os Estados Unidos, deixando o placar em 6 a 3. Os holandeses tiveram a chance de diminuir no seu pênalti do presidente, mas Chatmo bateu de forma bisonha e isolou. Bouzambou ainda fez o quarto dos europeus. Contudo, no Matchball, Gabriel Costa apareceu novamente para dar a vitória aos norte-americanos: 7 a 4.
Com o resultado, os Estados Unidos agora esperam o sorteio para ver quem enfrenta nas quartas de final, enquanto a Holanda está eliminada da competição.