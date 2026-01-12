Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enzo Fernández destaca ‘sonho’ de dividir vestiário com Messi

Meio-campista formado no River é uma das referências técnicas no time de Lionel Scaloni
Mesmo colecionando títulos ao lado de um dos maiores jogadores da história, o meio-campista argentino Enzo Fernández não esconde a satisfação e sentimento de “sonho” em atuar ao lado de Lionel Messi.

O jogador que milita no Chelsea foi entrevistado pelo programa de TV argentino Por el mundo e usou uma curiosa expressão para definir o antes e depois de atuar com Messi:

“Eu usava ele no Play, assistia aos seus jogos e, de repente, passei a treinar com ele. É algo incrível, um sonho.”

Aos 24 anos de idade, o currículo de Enzo Fernández na seleção já é considerável. São 38 partidas, cinco gols e quatro taças entre Copa América (duas edições), Finalíssima e Copa do Mundo.

Porém, restando menos de seis meses para a Argentina defender seu título mundial, Enzo Fernández garante que o grupo comandado por Lionel Scaloni tem ciência de que é preciso trabalhar “do zero”:

“Tudo pode acontecer, mas estamos muito bem. Temos que continuar vencendo. O que aconteceu, aconteceu. Somos um grupo incrível. Desde o primeiro dia em que cheguei, sempre me senti muito acompanhado. O grupo está unido e isso é visível.”

A estreia dos argentinos na Copa do Mundo 2026 será diante da Argélia, no dia 16 de junho, às 22h (de Brasília). O palco do compromisso será o Arrowhead Stadium, em Kansas City.


Futebol Internacional Argentina

