Empresas ligadas a Lionel Messi e Logan Paul encerram batalha judicial

O entendimento fora dos tribunais colocou fim à disputa iniciada após o lançamento da marca do astro argentino, em 2024

A disputa judicial que envolvia as marcas de bebidas associadas a Lionel Messi e Logan Paul chegou ao fim após o entendimento entre as partes. Após anos de controvérsia, as empresas responsáveis pelos produtos decidiram encerrar tanto a ação principal quanto a resposta apresentada nos tribunais. O que representou, portanto, um ponto final no embate.

O conflito reuniu o Más+ by Messi, lançado pela Mark Anthony Brands International, e a Prime Hydration, bebida criada por Logan Paul em parceria com KSI. Tratava-se de uma disputa sobre design de embalagens e identidade visual no mercado de bebidas esportivas.

A controvérsia começou em 2024, quando a marca ligada ao astro argentino chegou ao mercado. Isso porque as primeiras comparações com a identidade visual da Prime ganharam força logo depois do lançamento da Más+ by Messi. A semelhança motivou um post irônico da empresa de Logan Paul nas redes sociais.

“Parece familiar…”, escreveu o perfil oficial da Prime à época.