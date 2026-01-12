Empresas ligadas a Lionel Messi e Logan Paul encerram batalha judicial

Empresas ligadas a Lionel Messi e Logan Paul encerram batalha judicialO entendimento fora dos tribunais colocou fim à disputa iniciada após o lançamento da marca do astro argentino, em 2024
A disputa judicial que envolvia as marcas de bebidas associadas a Lionel Messi e Logan Paul chegou ao fim após o entendimento entre as partes. Após anos de controvérsia, as empresas responsáveis pelos produtos decidiram encerrar tanto a ação principal quanto a resposta apresentada nos tribunais. O que representou, portanto, um ponto final no embate.
O conflito reuniu o Más+ by Messi, lançado pela Mark Anthony Brands International, e a Prime Hydration, bebida criada por Logan Paul em parceria com KSI. Tratava-se de uma disputa sobre design de embalagens e identidade visual no mercado de bebidas esportivas.
A controvérsia começou em 2024, quando a marca ligada ao astro argentino chegou ao mercado. Isso porque as primeiras comparações com a identidade visual da Prime ganharam força logo depois do lançamento da Más+ by Messi. A semelhança motivou um post irônico da empresa de Logan Paul nas redes sociais.
“Parece familiar…”, escreveu o perfil oficial da Prime à época.
Logan Paul x Lionel Messi
Apesar das sinalizações iniciais de que a Prime poderia recorrer à Justiça, a Mark Anthony tomou a iniciativa e entrou com uma ação contra a concorrente. A empresa acusou a marca de Logan Paul de adotar práticas anticoncorrenciais ao tentar se apropriar de elementos de design considerados comuns no segmento de bebidas esportivas.
A resposta veio na mesma moeda. A Prime Hydration apresentou uma contra-ação, sustentando que seu projeto de embalagem se diferenciava de outros produtos do mercado — como Vitamin Water, Body Armor e Gatorade.
No processo, a empresa de Logan também afirmou que a bebida ligada ao argentino reproduzia cores, formatos, tampas e até slogans semelhantes aos utilizados por sua marca. Isso, aliás, reforçou o clima de confronto entre os dois lados.
Após meses de troca de acusações, as empresas optaram por resolver a disputa fora dos tribunais. Em declaração ao site Front Office Sports, a Mark Anthony Group confirmou que houve um acordo para encerrar o litígio. Assim, a batalha entre Lionel e Logan chegou ao fim sem grandes desdobramentos jurídicos.
