Elenco principal do Flamengo se reapresenta, e médicos explicam procedimentos

Diretor médico geral, Fernando Sassaki, preparador físico, Diogo Linhares, e médico Luiz Macedo falam sobre reapresentação do Rubro-Negro / Crédito: Jogada 10

O elenco principal do Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira (12/1) no CT Ninho do Urubu para o início da temporada, com uma bateria completa de exames médicos e avaliações físicas. O trabalho marca, assim, o primeiro passo da pré-temporada rubro-negra e envolve uma análise detalhada da condição de cada atleta, levando em conta o calendário apertado de 2026. Não à toa, três funcionários do departamento médico do clube falaram à imprensa antes do primeiro treino da equipe na temporada. São eles o Diretor médico geral, Fernando Sassaki; o preparador físico, Diogo Linhares; e o médico Luiz Macedo.

LEIA MAIS: Lucas Paquetá acerta termos com Flamengo e negocia saída do West Ham De acordo com Fernando Sassaki, o processo foi cuidadosamente planejado ao longo das últimas semanas. “A gente já vinha fazendo reuniões para organizar essa reapresentação. Hoje iniciamos uma avaliação multidisciplinar, com exames médicos, odontológicos, otorrinolaringológicos, oftalmológicos, ortopédicos, além do trabalho da nutrição, fisioterapia, preparadores físicos e fisiologistas. Em alguns casos, pode ser necessário segurar um pouco a carga de treino para realizar tratamentos específicos”, explicou. Sassaki também revelou que o monitoramento dos atletas não interrompeu as férias.

“Nossa equipe manteve contato com boa parte dos jogadores. Quando eles chegaram, a gente já sabia quais abordagens seriam necessárias, o que acaba acelerando todo o processo”, disse. Continuidade do trabalho no Flamengo O preparador físico Diogo Linhares reforçou a continuidade do trabalho desenvolvido na última temporada. Para ele, o perfil profissional do elenco facilita o retorno. “A gente vem dando sequência a um modelo estruturado. Não estamos começando do zero, até porque o Flamengo disputou quase 80 partidas no ano passado. É um grupo que se cuida bastante, e isso fica claro nesse início de temporada”, analisou.