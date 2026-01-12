Elenco do Real Madrid é pego de surpresa com saída de Xabi Alonso

Segundo a imprensa espanhola, jogadores não foram avisados previamente e souberam da demissão pelo comunicado oficial do clube

O Real Madrid surpreendeu o futebol espanhol nesta segunda-feira (12) ao anunciar a demissão de Xabi Alonso , decisão tomada após a derrota por 3 a 2 para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha. A saída do treinador pegou até mesmo os jogadores de surpresa. De acordo com o jornal ‘Marca’, o elenco não foi avisado previamente e só ficou sabendo da mudança por meio do comunicado oficial do clube.

Segundo a publicação, a decisão causou estranhamento no vestiário, já que ninguém esperava uma medida tão drástica por parte da diretoria comandada por Florentino Pérez. O momento escolhido também chamou atenção, pois, mesmo com o revés na Arábia Saudita, o clima entre jogadores e comissão técnica era de normalidade, inclusive no retorno a Madri.

Ainda conforme o ‘Marca’, o elenco tratava a permanência de Xabi Alonso como certa. Não houve sinal de insatisfação ou alerta interno que indicasse uma possível troca no comando técnico em caso de perder o título.

