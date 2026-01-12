Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dupla do Palmeiras acompanham rodada eliminatória da Kings League Nations

Flaco López e Agustin Giay vão a Trident Arena e acompanham eliminação da Argentina na competição
Mesmo com o início da temporada de 2026, os jogadores do Palmeiras seguem conciliando a rotina de treinos e jogos com participações em eventos esportivos. Nesta segunda-feira (12/1), o atacante Flaco López e o lateral-direito Giay marcaram presença na Trident Arena para acompanhar a rodada decisiva da Kings League Nations.

Argentinos, os dois atletas assistiram de perto ao confronto entre Argentina e França, duelo que valia vaga nas quartas de final da competição. Dentro de quadra, porém, os hermanos acabaram saindo derrotados pelos franceses e deu adeus ao torneio, resultado acompanhado atentamente pela dupla alviverde nas arquibancadas.

Além disso, Flaco López e Giay também estiveram envolvidos em um dos momentos simbólicos da noite. Ambos participaram do lançamento do dado antes do jogo entre Brasil e Arábia Saudita, válido pelo Last Chance da Kings League Nations. Em quadra, a Seleção Brasileira confirmou o favoritismo, venceu por 7 a 1 e garantiu classificação para as quartas de final.

Enquanto acompanham a Kings League Nations, os jogadores seguem a preparação para a temporada com o Palmeiras. O Verdão já estreou em 2026 ao vencer a Portuguesa por 1 a 0, no Canindé, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Flaco López e Giay não atuaram na partida, mas a expectativa é que ambos estejam à disposição e possam ganhar minutos em campo na segunda rodada, no clássico contra o Santos.

