Dorival prega cautela com retorno de Memphis Depay, Yuri Alberto e Raniele no Corinthians

“Estão iniciando o processo que chamamos “intervalo de estar à disposição e saída do departamento médico”. Dois deles fazendo trabalho de fortalecimento muscular, um ainda não (Depay). Não sei se teremos eles em campo ao longo desta semana. Yuri e Raniele estão um pouquinho mais adiantados. Não consigo definir em que momento estarão de volta”, iniciou o técnico.

Dorival Júnior não quer dar um prazo para o retorno de Memphis Depay, Yuri Alberto e Raniele aos treinos no Corinthians. Em entrevista coletiva após a vitória do Timão por 3 a 0 sobre a Ponte Preta , o técnico pregou cautela e afirmou que os jogadores só voltarão a campo quando tiverem plenas condições de jogar.

“Vamos ter cuidado para não perdermos esses jogadores daqui a 10 dias ou 15 dias. Isso é prejudicial à equipe e ao atleta. Nunca estamos com jogadores plenamente recuperados. Não quero mais ficar nessa transição. A partir do momento que sai (do departamento médico), que tenhamos em condição”, seguiu Dorival.

Dorival fará rodízio com elenco do Corinthians

Dorival ainda aproveitou a coletiva para esclarecer o planejamento feito para este início de temporada. O técnico afirmou que fará rodízio de jogadores nas primeiras rodadas do Paulistão pela quantidade de jogos em sequência neste início de temporada.

“Nós não temos outro caminho. Jogaremos quinta (contra o Bragantino). Dois dias e meio depois, temos um clássico (diante do São Paulo). Nós não temos outro caminho. Não tem condições de jogadores que estão voltando, com tão pouco tempo de recuperação, estarem jogando em sequência. Fatalmente vai acontecer, na segunda, na terceira ou na quarta rodada, situações de lesões. A partir de amanhã começamos a avaliar os atletas para o jogo da quinta”.

O Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), quando encara o red Bull Bragantino pela segunda rodada do Paulistão. O jogo acontece no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).