Diniz destaca elenco do Vasco e afirma contar com Vegetti em 2026

Em coletiva no CT Moacyr Barbosa, treinador ressalta manutenção da base do time e elogia contratações para 2026 / Crédito: Jogada 10

O técnico Fernando Diniz saiu em defesa do elenco do Vasco para a temporada 2026. Em coletiva realizada nesta segunda-feira (12/1) no CT Moacyr Barbosa, o treinador destacou que o principal reforço foi a manutenção da base do ano passado, destacando a permanência de Rayan. “Espero que nosso Vascão dê muita alegria. Nós vamos contratar de forma pontual. É procurar ser bastante assertivo, vocês sabem que é difícil sem recurso financeiro, mas temos muitos nomes bons mapeados. É escolher a dedo. A maior contratação do Vasco é a manutenção de todos os jogadores, incluindo o Rayan. Nós fizemos um 2025 que positivos e um negativo, o mais negativo foi a oscilação do time, tivemos momentos brilhantes e a sequência de derrotas, que machucou o torcedor. Estamos com o ânimo renovado. O saldo para mim foi positivo. Tivemos a recuperação de vários jogadores, o time respondeu de maneira positiva sobre pressão, nós estamos com a crença de fazer um bom ano”.

O Carioca vai servir como laboratório para o Vasco. Fernando Diniz, afinal, vai observar jogadores que retornaram de empréstimos, como JP, Maxime e Sforza. Assim, o treinador afirmou que gosta do elenco que possui em mãos. "Eu gosto do elenco do Vasco. Pontualmente vamos buscar soluções. Podem ser jogadores que voltaram de empréstimos, ainda tive pouco contato, conheço o JP do Avaí, Sforza eu conheço um pouco mais… pode ser que algum moleque da base consiga chance. Isso não é incomum nos meus trabalhos. E pode ser uma contratação pontual". E os reforços do Vasco, Diniz? Por enquanto o Vasco fechou apenas com dois reforços, Johan Rojas e Alan Saldivia. Diniz destacou a qualidade dos jogadores e revelou que ambos estavam no radar do clube há tempos, aliás.

“São dois jogadores que a gente já mapeia há junto tempo. Indiquei o Saldivia no Fluminense e Cruzeiro. Assisti muitos jogos do Colo-Colo e ele jogou muito bem contra o Fluminense. Tem muita técnica e velocidade. o torcedor vai gostar bastante. Rojas mapeamos desde o ano passado, ele poderia ter vindo no ano passado, mas não conseguimos traze-lo, o Admar e a análise de desempenho foram à frente. Contratar não é uma coisa fácil. A chance de errar sempre existe. Sem recursos, temos que ser ainda mais assertivos. Tem outros nomes que estamos estudando, estamos fazendo o máximo para acertar assim como no ano passado”. Vegetti e Leandrinho Fernando Diniz também comentou sobre a possibilidade de saídas de jogadores. O treinador afirmou que conta com Vegetti para a temporada e que não chegou a conversar com ele sobre o interesse do Cerro Porteno, do Paraguai. “É um jogador que eu conto. Não conversei absolutamente nada com ele. Vocês sabem do carinho que eu tenho com ele. É uma das liderenças do time e um cara com grandes serviços prestados. Ele chegou aqui em um momento muito difícil e ele foi importante para o Vasco ficar na Série A. Ele tem o carinho do torcedor e de todos. Eu sei da especulação, mas eu não troquei uma palavra sobre esse assunto. Estou contando com ele”.

Sobre Leandrinho, Diniz afirmou que enxerga potencial no lateral-esquerdo. No entanto, o jogador quer deixar o Vasco. “O Leandrinho é um jogador que vejo bastante potencial. Falei com ele sobre minha intenção, mas veio uma proposta de fora e ele tem desejo de sair. Se a proposta for atrativa do clube, se todos quiserem fazer negócio é algo que partiu do Leandro. Por que ele não jogou? Quando eu cheguei ele estava fora, ele teve uma série de convocações, nos treinamentos outro jogador estava mais regular nos treinos. Foi um desejo do jogador”. O Vasco estreia no Campeonato Carioca na próxima quinta-feira (15), contra o Maricá, em São Januário. Fernando Diniz estará na beira do campo comandando o time.