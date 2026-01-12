Cruzeiro assombra Meia Noite e avança para a terceira fase da Copinha

Cruzeiro assombra Meia Noite e avança para a terceira fase da CopinhaDe virada, Crias da Toca vencem por 3 a 1 nesta segunda-feira (12), em Patrocínio Paulista, e avançam para a próxima fase
O Cruzeiro não se intimidou com o Meia Noite e venceu por 3 a 1 nesta segunda-feira (12), avançando para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Apesar de largar em desvantagem, a equipe mineira mostrou poder de reação e alcançou a virada com gols de Pietro Tavares, Akiles e Eduardo Pape. O jogo ocorreu no Estádio Galileu Andrade Lopes, em Patrocínio Paulista, interior de São Paulo.
Com a classificação, portanto, o time celeste fica no aguardo do vencedor do duelo entre Ponte Preta e Francana, que ocorre ainda nesta segunda, às 20h30 (de Brasília), em Franca. A Raposa mantém o embalo com 100% de aproveitamento na competição. Afinal, venceu o Barra-SC por 3 a 0, o Esporte de Patos-PB por 1 a 0 e repetiu o placar mínimo contra a Francana-SP na fase de grupos.
Mesmo com a boa campanha, o Cruzeiro disputa a Copinha sem vários nomes importantes da base. Isso porque parte dos jovens talentos foi integrada ao elenco principal, atendendo às demandas do técnico Tite para o início do Campeonato Mineiro.
Entre os jogadores cedidos estão o goleiro Marcelo Eráclito, os defensores Bruno Alves e Kaiquy Luiz, os laterais Nicolas Pontes e William Fernando. Os meio-campistas Cauan Baptistella, Murilo Rhikman e Rhuan Gabriel, além dos atacantes Kaique Kenji, Rayan e Fernando também completam a lista de nomes para reforçar o time profissional.
Cruzeiro revela força de ataque e muda cenário
O jogo começou movimentado e, aos 15 minutos, o Meia Noite abriu o placar em cobrança de pênalti de Valter Gabriel, após falta de João Cervi sobre Marcos Vinícius. Pouco depois, o Cruzeiro também teve a chance de empatar em penalidade sobre André, mas Alessandro parou na defesa de Eduardo Monteiro.
Na etapa final, o Cruzeiro mostrou sua força ofensiva. Logo aos 44 segundos, Pietro Tavares recebeu passe de Pablo e finalizou cruzado para igualar o marcador. Aos oito minutos, Akiles aproveitou sobra dentro da área e virou o jogo. Já aos 18′, Eduardo Pape tentou cruzar, mas a bola ganhou efeito e encobriu o goleiro adversário, selando a vitória por 3 a 1 e a classificação celeste.