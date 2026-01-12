Cruzeiro anuncia renovação de Kaio Jorge e dá um basta nas investidas do Flamengo

O Cruzeiro anunciou, na manhã desta segunda-feira (12/1), que o atacante Kaio Jorge, goleador da última edição do Campeonato Brasileiro e agora com valorização salarial, vai permanecer em Belo Horizonte. O jogador de 23 anos renovou contrato até 2030 com o clube mineiro, que, assim, coloca um ponto final na tentativa do Flamengo de contratar com o artilheiro.

“Estou muito feliz com o dia de hoje. Um dia muito marcante na minha trajetória como jogador profissional. Renovar meu contrato no Mineirão, portanto, é algo muito gratificante, com a presença do presidente (Pedro Lourenço), que fez um grande esforço para que eu permanecesse”, declarou Kaio Jorge em vídeo publicado pela Raposa nas redes sociais.