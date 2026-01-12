Cristiano Ronaldo ironiza arbitragem em derrota do Al-Nassr para o Al-Hilal

Português chega aos 959 gols, mas vê time levar a virada no clássico com dois pênaltis e expulsão de goleiro / Crédito: Jogada 10

Cristiano Ronaldo viveu uma noite de extremos nesta segunda-feira (12), em Riade. O craque português foi o protagonista absoluto — tanto positiva quanto negativamente — na derrota do Al-Nassr por 3 a 1 para o rival Al-Hilal, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Saudita. O camisa 7 abriu o placar e atingiu mais uma marca histórica, mas acabou chamando a atenção global pelos gestos irônicos que direcionou à equipe de arbitragem após as decisões polêmicas que selaram a virada do adversário. O jogo começou favorável ao Al-Nassr. Aos 42 minutos do primeiro tempo, Cristiano Ronaldo balançou as redes e colocou sua equipe em vantagem. No entanto, o cenário mudou drasticamente após o intervalo. A arbitragem marcou um pênalti de Simakan sobre Salem aos 11 minutos da etapa final. Na sequência do lance, uma confusão generalizada se formou: o português Rúben Neves tentou pegar a bola no fundo da rede, iniciou um empurra-empurra com o goleiro Al-Aqidi e caiu. Após revisão do VAR, o árbitro expulsou o arqueiro do Al-Nassr por agressão, deixando o time de CR7 com um a menos.

Cristiano Ronaldo irônico Com superioridade numérica, o Al-Hilal dominou as ações. Kanno virou o jogo para 2 a 1 e, pouco depois, a arbitragem assinalou outro pênalti, desta vez por uma entrada de Al-Hassan em Salem. Rúben Neves converteu e decretou o 3 a 1. Foi neste momento que as câmeras da transmissão flagraram a revolta de Cristiano Ronaldo. Já no banco de reservas, o astro fez gestos irônicos, insinuando favorecimento ao rival. Antes disso, ao ser substituído pelo técnico Jorge Jesus, ele já havia deixado o campo repetindo a palavra “impossível”, em clara insatisfação com a condução do apito. Já no banco de reservas, Cristiano Ronaldo fez sinal de roubo após o árbitro marcar dois pênaltis e expulsar um jogador de sua equipe. O Al Nassr tomou a virada do Al Hilal, que abriu 7 pontos na liderança. pic.twitter.com/fuYjjk9GyO

— Doentes por Futebol ⚽ (@DoentesPFutebol) January 12, 2026 Crise e contagem regressiva A derrota no clássico agrava o momento delicado do Al-Nassr. O time, que liderava o campeonato na virada do ano, agora amarga a segunda colocação, sete pontos atrás do próprio Al-Hilal (38 a 31). A equipe de Jorge Jesus não vence há quatro rodadas, acumulando um empate e três derrotas consecutivas.