Cristiano Ronaldo define mansão de R$ 215 milhões como lar para pós-aposentadoria

Cristiano Ronaldo define mansão de R$ 215 milhões como lar para pós-aposentadoriaImóvel em área exclusiva de Cascais, em Portugal, levou três anos para ficar pronto e abrigará a família do astro depois do fim de sua carreira
Cristiano Ronaldo concluiu recentemente a construção de uma das mansões mais importantes de seu vasto patrimônio imobiliário. Isso porque o astro português definiu o local como residência após sua aposentadoria dos gramados, não à toa investiu cerca de 30 milhões de libras (aproximadamente R$ 215 milhões) na propriedade.
Com cerca de 900 metros quadrados e oito quartos, a propriedade na Quinta da Marinha, em Cascais, passou a figurar entre as mais caras do país. O espaço foi pensado nos detalhes, e a obra levou mais de três anos até a finalização, segundo o jornal Mirror.
Trata-se de um projeto que prioriza áreas de lazer e convivência. Com piscinas internas e externas, a mansão ostenta uma estrutura de vidro com passarela subaquática, por exemplo. O espaço externo também inclui quadras de areia e de tênis, com academia equipada e sala de massagem próximos.
Há, ainda, uma área descrita como praia privativa dentro do terreno e um parque infantil integrado à propriedade. Por fim, o espaço também conta com sala de cinema e espaço para filme ao ar livre.
Área interna
Os acabamentos internos seguem o mesmo nível de sofisticação do visto nas áreas de lazer. Ambientes receberam mármore italiano, torneiras em ouro maciço e um mural da grife Louis Vuitton desenvolvido sob medida para o quarto compartilhado pelo casal.
A casa também possui garagem subterrânea planejada para acomodar a coleção de carros do atleta — avaliada em cerca de 12 milhões de libras.
Quando Cristiano Ronaldo se mudará?
De acordo com o Mirror, a mudança para o imóvel deve ocorrer somente após a aposentadoria. Isso porque, no presente, o astro atua pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, e firmou contrato de dois anos no último verão europeu.
A renovação, aliás, elevou o patrimônio líquido do jogador — agora estimado em 1,4 bilhão de libras. O acordo com os sauditas foi firmado por 492 milhões de libras.
Fora dos compromissos esportivos, o português vive com Georgina Rodríguez. O casal ficou noivo em agosto de 2025, após nove anos de relacionamento, e forma uma família com cinco filhos, dois deles biológicos.