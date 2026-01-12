Cristiano Ronaldo define mansão de R$ 215 milhões como lar para pós-aposentadoria

Imóvel em área exclusiva de Cascais, em Portugal, levou três anos para ficar pronto e abrigará a família do astro depois do fim de sua carreira

Cristiano Ronaldo concluiu recentemente a construção de uma das mansões mais importantes de seu vasto patrimônio imobiliário. Isso porque o astro português definiu o local como residência após sua aposentadoria dos gramados, não à toa investiu cerca de 30 milhões de libras (aproximadamente R$ 215 milhões) na propriedade.

Com cerca de 900 metros quadrados e oito quartos, a propriedade na Quinta da Marinha, em Cascais, passou a figurar entre as mais caras do país. O espaço foi pensado nos detalhes, e a obra levou mais de três anos até a finalização, segundo o jornal Mirror.

Trata-se de um projeto que prioriza áreas de lazer e convivência. Com piscinas internas e externas, a mansão ostenta uma estrutura de vidro com passarela subaquática, por exemplo. O espaço externo também inclui quadras de areia e de tênis, com academia equipada e sala de massagem próximos.

Há, ainda, uma área descrita como praia privativa dentro do terreno e um parque infantil integrado à propriedade. Por fim, o espaço também conta com sala de cinema e espaço para filme ao ar livre.

Área interna

Os acabamentos internos seguem o mesmo nível de sofisticação do visto nas áreas de lazer. Ambientes receberam mármore italiano, torneiras em ouro maciço e um mural da grife Louis Vuitton desenvolvido sob medida para o quarto compartilhado pelo casal.