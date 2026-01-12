Crespo centraliza discurso e tenta blindar elenco do São Paulo em meio a crise institucional

Técnico argentino saiu em defesa do elenco e tentou transmitir mensagem positiva após a derrota tricolor diante do Mirassol / Crédito: Jogada 10

O técnico Hernán Crespo tenta assumir a função de escudo do elenco do São Paulo em meio à crise institucional que abala o clube. Após a derrota do Tricolor por 3 a 0 para o Mirassol, o argentino não se privou de comentar os escândalos que atingem o clube do Morumbi nas últimas semanas, com investigações que apuram suspeita de corrupção na instituição. O treinador afirmou que confia na justiça, mas classificou a situação como “muito difícil”. Ainda assim, Crespo deixou claro que tenta proteger o elenco para que a crise extracampo não atrapalhe o desempenho da equipe durante os jogos: “Todo mundo está tentando ajudar, colocando a cara e trabalhando todo dia para melhorar a situação. Os atletas têm que estar blindados, é um problema que deve ficar fora. É difícil? Muito difícil, mas a situação é essa. Vamos trabalhar para sair de uma situação muito difícil e delicada. O que podemos controlar é: blindar e proteger o grupo que trabalha para fazer o melhor”.

A postura do técnico não é inédita nesta segunda passagem pelo São Paulo. Ao longo de 2025, após a eliminação do Tricolor na Libertadores diante da LDU (Equador), Crespo utilizou as coletivas pós-jogo para passar mensagens de tranquilidade para o elenco e a torcida. A época, havia uma insatisfação geral por conta do desempenho da equipe. “É um momento muito sensível. Tenho obrigação de cuidar e proteger do time e São Paulo. No fim do dia, o São Paulo é maior que todos nós juntos. Meu trabalho é tentar proteger o time”, afirmou o técnico ainda na coletiva após a estreia da equipe no Paulistão, reforçando a postura dos últimos meses. Crespo cobra direção do São Paulo por reforços Apesar de compreender o momento institucional difícil que o São Paulo atravessa, Crespo não deixou de cobrar reforços da diretoria. Até o momento, apenas dois jogadores chegaram para a temporada 2026. São eles: o goleiro Carlos Coronel e o meio-campista Danielzinho, ambos sem custos para o clube. “Falo com a diretoria que precisamos de reforços. Foram embora muitos jogadores e com poucos atletas não podemos enfrentar toda a temporada. A diretoria sabe, está trabalhando nisso. Temos que, nas nossas possibilidades, tentar reforços para ajudar o time. A situação é difícil, todo mundo sabe”, afirmou o técnico, que ainda disse precisar de “cinco ou seis reforços” para melhorar o elenco até março, quando fecha a janela de transferências.