Corinthians x Guarani, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h35

Nesta segunda-feira (12), às 21h20 (de Brasília), o Corinthians enfrenta o Guarani, pela segunda fase da Copinha 2026. O jogo acontecerá no Estádio Zezinho Magalhães, na cidade de Jaú, localizada no Centro-Oeste de São Paulo. Esta é a primeira fase de mata-mata da competição. Assim, apenas o vencedor do duelo segue no torneio e enfrenta o vencedor de XV de Jaú x Athletic Club.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, transmite a partida ao vivo, às 20h35, com uma equipe da pesada. Craque das transmissões esportivas, Pedro Casagrande está confirmado na narração, ao lado de toda a sabedoria de Adélio Guimarães nos comentários e do intrépido Will Ferreira nas reportagens.