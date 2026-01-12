Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians encaminha empréstimo de Félix Torres ao Inter

Zaguerio equatoriano ficará no clube gaúcho até o final do ano com opção de compra no final do vínculo
O zagueiro Félix Torres está próximo de reforçar o Internacional. Nesta segunda-feira (12), a diretoria do Corinthians destravou a negociação com os colorados e encaminhou o acerto. O Timão emprestará o defensor equatoriano até o final da temporada, com opção de compra no término do vínculo.

Os salários do jogador serão divididos entre os dois clubes. Restam apenas detalhes burocráticos para que a negociação seja concluída. O portal ge divulgou as informações.

Félix Torres chegou ao Corinthians no começo de 2024, mas nunca conseguiu se firmar no time. Nos últimos meses, o defensor perdeu espaço no setor defensivo e se tornou a última opção do elenco. Ao todo, o equatoriano atuou em 80 partidas com a camisa alvinegra e marcou um gol. O jogador tem contrato com o clube até o final de 2027.

Recentemente, a chegada de Félix Torres esteve em evidência no clube. Afinal, o Timão não havia pago o Santos Laguna pela sua contratação e sofreu um transfer ban da Fifa, sem poder registrar novos jogadores. O clube resolveu a situação nos últimos dias, renegociando a dívida e utilizando o dinheiro da premiação da Copa do Brasil.

