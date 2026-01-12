Corinthians encaminha empréstimo de Félix Torres ao Inter

Zaguerio equatoriano ficará no clube gaúcho até o final do ano com opção de compra no final do vínculo

Os salários do jogador serão divididos entre os dois clubes. Restam apenas detalhes burocráticos para que a negociação seja concluída. O portal ge divulgou as informações.

O zagueiro Félix Torres está próximo de reforçar o Internacional. Nesta segunda-feira (12), a diretoria do Corinthians destravou a negociação com os colorados e encaminhou o acerto. O Timão emprestará o defensor equatoriano até o final da temporada, com opção de compra no término do vínculo.

Félix Torres chegou ao Corinthians no começo de 2024, mas nunca conseguiu se firmar no time. Nos últimos meses, o defensor perdeu espaço no setor defensivo e se tornou a última opção do elenco. Ao todo, o equatoriano atuou em 80 partidas com a camisa alvinegra e marcou um gol. O jogador tem contrato com o clube até o final de 2027.

Recentemente, a chegada de Félix Torres esteve em evidência no clube. Afinal, o Timão não havia pago o Santos Laguna pela sua contratação e sofreu um transfer ban da Fifa, sem poder registrar novos jogadores. O clube resolveu a situação nos últimos dias, renegociando a dívida e utilizando o dinheiro da premiação da Copa do Brasil.

