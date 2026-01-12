Confira os duelos, datas e horários das quartas de final da Kings League Nations

Confira os duelos, datas e horários das quartas de final da Kings League NationsApós o Last Chance, Brasil enfrenta a Itália e oito seleções seguem na briga pelo título
A Kings League Nations entrou de vez em sua fase decisiva. Após a realização dos jogos do Last Chance, disputados nesta segunda-feira (12/1), foram definidos os confrontos das quartas de final da competição. A partir de agora, apenas oito seleções seguem vivas na luta pelo título mundial.
Um dos destaques do chaveamento é o duelo entre Brasil e Itália, que promete ser um dos confrontos mais equilibrados desta fase. Atual campeão, o Brasil chega embalado após avançar pela repescagem, enquanto a Itália garantiu vaga direta ao terminar a fase de grupos na liderança de sua chave. Do mesmo lado da tabela, o México terá pela frente a França.
Os vencedores dos confrontos entre México x França e Brasil x Itália se enfrentam na segunda semifinal. Aliás, este é um caminho que reúne algumas das seleções mais tradicionais da competição.
Na outra metade do chaveamento, o Chile enfrenta a Alemanha no primeiro duelo das quartas de final. Logo abaixo, Espanha e Estados Unidos medem forças em outro confronto de alto nível. Quem avançar nesses dois jogos se encontrará na semifinal da Kings League Nations.
Os duelos das quartas de final da Kings League Nations
13 de janeiro
México x França – 18h
Brasil x Itália – 19h
14 de janeiro
Chile x Alemanha – 18h
Espanha x Estados Unidos – 19h