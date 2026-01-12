Confira os duelos, datas e horários das quartas de final da Kings League Nations

A Kings League Nations entrou de vez em sua fase decisiva. Após a realização dos jogos do Last Chance, disputados nesta segunda-feira (12/1), foram definidos os confrontos das quartas de final da competição. A partir de agora, apenas oito seleções seguem vivas na luta pelo título mundial.

Um dos destaques do chaveamento é o duelo entre Brasil e Itália, que promete ser um dos confrontos mais equilibrados desta fase. Atual campeão, o Brasil chega embalado após avançar pela repescagem, enquanto a Itália garantiu vaga direta ao terminar a fase de grupos na liderança de sua chave. Do mesmo lado da tabela, o México terá pela frente a França.