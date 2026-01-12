Comissão da Argentina é acusada de ato racista durante a Kings League Nations

Caso teria ocorrido após derrota para os Estados Unidos, na Trident Arena, e será investigado pela Polícia Militar

Um episódio lamentável marcou a rodada da Kings League Nations no último sábado (10/1), na Trident Arena, em Guarulhos (SP). Um membro da comissão técnica da seleção da Argentina foi acusado de cometer um ato de racismo contra um torcedor brasileiro presente no local.

De acordo com os relatos, a situação teria ocorrido após a partida contra os Estados Unidos, confronto em que os argentinos acabaram derrotados. Ao deixar a quadra, o integrante da comissão técnica teria feito gestos imitando um macaco em direção a um integrante da torcida organizada TOPAH, grupo que acompanha a Seleção Brasileira na Nations e também apoia o G3X na Kings League Brasil.