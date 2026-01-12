Comissão da Argentina é acusada de ato racista durante a Kings League Nations

Comissão da Argentina é acusada de ato racista durante a Kings League NationsCaso teria ocorrido após derrota para os Estados Unidos, na Trident Arena, e será investigado pela Polícia Militar
Um episódio lamentável marcou a rodada da Kings League Nations no último sábado (10/1), na Trident Arena, em Guarulhos (SP). Um membro da comissão técnica da seleção da Argentina foi acusado de cometer um ato de racismo contra um torcedor brasileiro presente no local.
De acordo com os relatos, a situação teria ocorrido após a partida contra os Estados Unidos, confronto em que os argentinos acabaram derrotados. Ao deixar a quadra, o integrante da comissão técnica teria feito gestos imitando um macaco em direção a um integrante da torcida organizada TOPAH, grupo que acompanha a Seleção Brasileira na Nations e também apoia o G3X na Kings League Brasil.
Assim, a atitude gerou revolta entre torcedores e membros da organização presentes na arena. A Kings League prestou suporte imediato às partes envolvidas e adotou os protocolos previstos para casos do tipo. O episódio agora estará sendo apurado pela Polícia Militar, que ficará responsável pela investigação.
Em resposta ao ocorrido, a diretoria da TOPAH divulgou uma nota oficial neste domingo (11/1), na qual repudiou veementemente a atitude do membro da comissão técnica argentina. Além disso, reforçou a importância do combate a qualquer forma de discriminação dentro e fora das arenas esportivas.
