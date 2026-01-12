Com Gerson, Cruzeiro mostra força e protagonismo

Os representantes do meia forçaram a saída, o que acabou minando a relação do jogador com a diretoria e a torcida rubro-negra. No clube russo, ele não conseguiu se firmar, entrou em campo poucas vezes, e acabou perdendo espaço na seleção brasileira. No entanto, tem enorme talento.

O retorno de Gerson é a grande contratação até aqui neste começo de ano no país . O Cruzeiro pode chegar a pagar 30 milhões de euros ao Zenit, o equivalente a R$ 188 milhões, o que torna a transação a maior na história do futebol brasileiro. Gerson ficou somente seis meses na Rússia, depois de deixar o Flamengo pela porta dos fundos.

Agora, volta para um time que está investindo pesado e que sonha em retomar o caminho dos títulos. Dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço vem apostando alto na formação do elenco. Em 2025, a equipe ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro e foi semifinalista da Copa do Brasil.

Para 2026, os planos são ambiciosos. Depois de um bom tempo, o Cruzeiro jogará a Libertadores da América e não vai se contentar em ser coadjuvante. Longe disso. O clube inicia a temporada como um dos grandes protagonistas do país, ao lado de Flamengo e Palmeiras.

E isso ficou claro com a recusa em negociar o artilheiro Kaio Jorge com o próprio Flamengo, apesar da montanha de dinheiro que o Rubro-Negro colocou na mesa. Logo depois, o Cruzeiro mostrou a sua força e trouxe Gerson por outra fortuna. É fato que grana não é tudo no futebol, mas, sem dúvida, costuma ser o maior craque dos times campeões.

