CBF inicia pré-venda de ingressos para amistosos da Seleção

Brasil vai enfrentar França e Croácia no dia 26 e 31 março, respectivamente, em preparação para Copa do Mundo de 2026

Os ingressos serão comercializados pela plataforma Ticketmaster, mas já é possível se cadastrar para ter acesso à pré-venda em RoadTo26.com . Os valores dos bilhetes, entretanto, não houve divulgação.

A CBF iniciou, nesta segunda-feira (12), a pré-venda de ingressos para os amistosos da Seleção Brasileira contra França e Croácia que vão ocorrer em março de 2026. Esta pré-venda, aliás, só funcionará nesta segunda. Afinal, na terça-feira (13), abrem-se as vendas para o público geral.

O duelo diante da a França, atual vice-campeã Mundial e terceira colocada no ranking da Fifa, será dia 26 de março, no Gillette Stadium, no estado de Massachusetts. O horário da partida será às 16h locais (17h em Brasília).

No dia 31 de março, o Brasil enfrentará a Croácia, no Camping World Stadium, em Orlando, às 20h locais (21h em Brasília). O estádio da Florida possui capacidade para mais de 60 mil pessoas. Além disso, já recebeu um jogo do Brasil: o amistoso com os Estados Unidos, em 2024, que serviu de preparação para a Copa América daquele ano.

Os confrontos fazem parte da preparação da Amarelinha visando à Copa do Mundo. O Departamento de Seleções da CBF, que programou enfrentar equipes bem ranqueadas pela Fifa e representantes de escolas distintas. Após amistosos com seleções asiáticas (Coreia do Sul e Japão) e africanas (Senegal e Tunísia), chegou a vez de o time brasileiro medir forças com duas potências europeias.