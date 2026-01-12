Camisa especial e volta olímpica: torcida do Vitória vibra com Globo de Ouro de Wagner Moura

Conquista história do ator baiano mobiliza rubro-negros nas redes sociais, que sugerem celebrações e cobram mais homenagens do clube

A vitória histórica de Wagner Moura ao Globo de Ouro como Melhor Ator em Filme de Drama por “O Agente Secreto” mobilizou brasileiros, mas especialmente os torcedores do Vitória. Eufóricos com o feito de um dos nomes mais simbólicos da arquibancada rubro-negra, os baianos reagiram de forma intensa à conquista nas redes sociais.

Uma homenagem do Vitória abriu espaço para manifestações e cobranças da torcida. Entre comentários, surgiram apelos por uma comemoração maior, algumas sugestões envolveram até mesmo uma ação no Barradão para celebrar o feito.

“Tragam Wagner Moura para dar a volta olímpica no Barradão no Ba-Vi. Vai ser épico, vai ser lindo, colossal, sugeriu um rubro-negro. Outro seguiu a mesma linha de indicação para homenagens: “Façam uma camisa para o homem”.

O Vitória parabenizou o torcedor ilustra através de um post nesta segunda-feira (12), nas redes sociais. “Baiano, RUBRO-NEGRO e vencedor do Globo de Ouro. Wagner Moura, senhoras e senhores! Parabéns pelo grande prêmio”, escreveu o clube.

Cobranças da torcida

Apesar da publicação, parte da torcida demonstrou insatisfação com a manifestação do clube. Houve reclamações sobre a demora da postagem, com atraso em relação ao arquirrival Bahia, por exemplo, e ao conteúdo simples para um feito tão simbólico.