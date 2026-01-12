Camisa especial e volta olímpica: torcida do Vitória vibra com Globo de Ouro de Wagner Moura

Camisa especial e volta olímpica: torcida do Vitória vibra com Globo de Ouro de Wagner MouraConquista história do ator baiano mobiliza rubro-negros nas redes sociais, que sugerem celebrações e cobram mais homenagens do clube
A vitória histórica de Wagner Moura ao Globo de Ouro como Melhor Ator em Filme de Drama por “O Agente Secreto” mobilizou brasileiros, mas especialmente os torcedores do Vitória. Eufóricos com o feito de um dos nomes mais simbólicos da arquibancada rubro-negra, os baianos reagiram de forma intensa à conquista nas redes sociais.
Uma homenagem do Vitória abriu espaço para manifestações e cobranças da torcida. Entre comentários, surgiram apelos por uma comemoração maior, algumas sugestões envolveram até mesmo uma ação no Barradão para celebrar o feito.
“Tragam Wagner Moura para dar a volta olímpica no Barradão no Ba-Vi. Vai ser épico, vai ser lindo, colossal, sugeriu um rubro-negro. Outro seguiu a mesma linha de indicação para homenagens: “Façam uma camisa para o homem”.
O Vitória parabenizou o torcedor ilustra através de um post nesta segunda-feira (12), nas redes sociais. “Baiano, RUBRO-NEGRO e vencedor do Globo de Ouro. Wagner Moura, senhoras e senhores! Parabéns pelo grande prêmio”, escreveu o clube.
Cobranças da torcida
Apesar da publicação, parte da torcida demonstrou insatisfação com a manifestação do clube. Houve reclamações sobre a demora da postagem, com atraso em relação ao arquirrival Bahia, por exemplo, e ao conteúdo simples para um feito tão simbólico.
“Gente! Melhorem! Rolê aconteceu de madrugada, postam agora? Vocês não fazem um card decente ele com a roupa do Vitória?”, criticou outra torcedora.
Homenagem do Bahia
Nem mesmo o arquirrival do Vitória pôde deixar passar tamanho feito para o cinema brasileiro, com direito a mobilização dos torcedores. O Bahia também usou seu perfil oficial para celebrar as conquistas do ator baiano e do filme dirigido por Kleber Mendonça Filho.
“Nosso parabéns ao baiano Wagner Moura, ao pernambucano Mendonça Filho e a todos os envolvidos no filme brasileiro ‘O Agente Secreto’. Afinal, Todo Brasil Tem Um Tanto De Bahia”, escreveu o clube.
Torcedores interagiram com a publicação e brincaram que o “único defeito do ator é torcer para o rival”.
Relação de Wagner Moura com o Vitória
O artista carrega uma ligação profunda com o futebol, especialmente com o Vitória. Torcedor assumido, ele trata o clube como parte da própria identidade, associando o Rubro-Negro à coragem, à luta e à persistência.
Em momentos de lazer, por exemplo, costuma marcar presença no Barradão e sempre que possível reforça essa relação que vai além da arquibancada. Essa conexão inclusive ganhou destaque em 2024, durante a CCXP, em São Paulo.
O Vitória produziu um vídeo em homenagem ao ator baiano na ocasião, com depoimentos de atletas do elenco à época. Além disso, o presenteou com uma camisa autografada por todo grupo. Ele vestiu o uniforme no palco e, emocionado, cantou uma música da torcida.
