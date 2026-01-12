Brasileiro marca em goleada da Juventus no Campeonato Italiano

Brasileiro marca em goleada da Juventus no Campeonato ItalianoZagueiro Bremer abriu o placar da acachapante vitória da Velha Senhora sobre a Cremonese, pela 20ª rodada da competição
A Juventus massacrou a Cremonese em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. Nesta segunda-feira (12), em Turim, a Velha Senhora aplicou uma sonora goleada por 5 a 0, com direito a gol do brasileiro Bremer. Jonathan David, Yildiz, Terraciano (contra) e McKennie completaram o marcador.
O resultado faz a Juventus subir para a quarta colocação, dentro do grupo que se classificaria para a próxima Champions League, com 39 pontos, a quatro da líder Inter de Milão. Vale destacar que a Velha Senhora ainda tem um jogo a mais. Já a Cremonese fica em 13º, com 22.
Na próxima rodada, a Juventus visita o Cagliari no sábado (17), às 16h45 (de Brasília). Já a Cremonese recebe o Verona na segunda-feira (19), às 14h30.
Desde o princípio, a Juventus dominou a partida. Assim, aos seis, Jonathan David acertou a trave. Em seguida, a Velha Senhora abriu o placar. Miretti soltou uma pancada em sobra após corte da defesa, a bola desviou em Bremer e entrou: gol do brasileiro.
Antes dos 15, Jonathan David ampliou o marcador. Aliás, não demorou muito para a Juve fazer o terceiro. Thuram finalizou e a bola pegou no braço de Baschirotto dentro da área. Yildiz foi para a cobrança do pênalti e perdeu. No entanto, aproveitou o rebote e marcou.
No início do segundo tempo, a Juventus confirmou a goleada. McKennie recebeu na frente, livrou-se do defensor e chutou. Terraciano tentou cortar e acabou mandando contra o próprio patrimônio. O jogador dos Estados Unidos ainda teve tempo de marcar o quinto, aproveitando de cabeça cruzamento de Kalulu. Aliás, no fim, Jonathan David teve gol anulado por impedimento.