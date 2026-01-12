Brasil x Arábia Saudita pela Kings League Nations: Onde assistir

Agora é mata-mata, perdeu está fora. A Kings League Nations chega em sua fase eliminatória com três jogos decisivos que vão dar uma vaga nas quartas de final. E o grande destaque do dia fica por conta do Brasil, atual campeão do mundo, que encara a Arábia Saudita, às 20h, por um lugar na próxima fase da competição. Vale lembrar que Chile, Alemanha, Itália, Espanha e México já estão classificados.

Como chega o Brasil

Após uma derrota dolorosa na estreia para a Espanha, por 7 a 3 o Brasil reencontrou seu bom ritmo após vencer o Catar por 6 a 5 em uma partida muito emocionante e também o Peru por 6 a 1. Contudo, com a segunda colocação no Grupo D, a Seleção Brasileira terá que jogar uma fase a mais na competição. Para isso, conta com uma arena lotada de torcedores, mas também com Kelvin Oliveira, artilheiro da equipe na competição com sete gols marcados.

Como chega a Arábia Saudita

Já os sauditas surpreenderam ao vencer o favorito do Grupo E, México, na estreia, por 4 a 3. Contudo, um revés contra a Indonésia quase colocou tudo a perder. Assim, a Arábia Saudita goleou a Índia na última rodada e ainda precisou passar por um shootout triplo para conseguir se classificar em segundo na sua chave. Agora, no seu caminho, o atual campeão do mundo. Entretanto, para tentar avançar, a equipe conta com o brasileiro Felipe Pantera como treinador e com Alaqeeli, artilheiro da competição com oito gols marcados.

Outros jogos desta segunda (12/1) na Kings League Nations

18h – Estados Unidos x Holanda

19h – Argentina x França

20h – Brasil x Arábia Saudita