Brasil atropela Arábia Saudita e vai as quartas da Kings League Nations

Seleção Brasileira tem grande atuação, vence por 7 a 1 e se coloca entre as oito melhores da competição

Assim como havia acontecido nas partidas anteriores, o Brasil começou em ritmo intenso e abriu o placar logo no primeiro minuto, com o goleiro Victão, aproveitando a pressão inicial. Ainda no escalonado, Leleti ampliou após falha do goleiro saudita. Aos cinco minutos, voltou a marcar, desta vez de cabeça, após cobrança de lateral, deixando o placar em 3 a 0.

A Seleção Brasileira está entre as oito melhores equipes da Copa do Mundo da Kings League. Na noite desta segunda-feira (12/1), o Brasil não deu chances à Arábia Saudita, venceu por 7 a 1 e garantiu vaga nas quartas de final da competição. O triunfo veio no Last Chance, espécie de repescagem do torneio, e colocou a equipe frente a frente com a Itália na próxima fase.

Com todos os jogadores em quadra, a Seleção Brasileira acionou a carta secreta de “jogador estrela” e entregou a braçadeira a Kelvin Oliveira. A partir daí, o primeiro gol do artilheiro teria valor dobrado. A Arábia Saudita, no entanto, respondeu utilizando sua carta secreta de suspensão e tirou Kelvin de quadra por quatro minutos, o que impediu o aproveitamento da vantagem brasileira.

Ainda no primeiro tempo, Cris Guedes desperdiçou o pênalti do presidente. Contudo, Lipão apareceu e balançou as redes pela primeira vez na partida e fez o quarto gol do Brasil.

Brasil avança na Kings League Nations

No segundo tempo, o dado determinou que os três primeiros minutos seriam disputados no 3×3. Nesse cenário, Lipão e Kelvin marcaram para o Brasil, enquanto Abdullah Almaghrabi descontou para os sauditas, levando o placar a 6 a 1. A Arábia Saudita ainda teve a chance de marcar no pênalti do presidente, cobrado pelo streamer Drb7h, mas a finalização não entrou.

No Matchball, Lipão marcou seu terceiro gol no jogo e fechou o placar em 7 a 1, confirmando a classificação brasileira. Agora, embalada pela goleada e pelo bom desempenho coletivo, a Seleção Brasileira terá pela frente a Itália, em confronto válido pelas quartas de final da Copa do Mundo da Kings League.