Botafogo x São José, pela Copinha: onde assistir

Times se enfrentam pela segunda fase desta edição da Copa São Paulo. Saiba todos os detalhes sobre o embate desta terça-feira
Dono de uma campanha convincente na fase de grupos, o Botafogo segue, então, sua epopeia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em busca do primeiro título na competição nacional. Nesta terça-feira (13), às 21h45, o time alvinegro enfrentará o São José, em Taubaté, cidade, aliás, onde o Glorioso mantém um aproveitamento de 100%. Quem avançar enfrenta Juventude ou Águia de Marabá na terceira fase.

Onde assistir

XSports (Tv por assinatura)

Como chega o Botafogo

O Glorioso está forte como há tempos não acontecia na Copinha. Afinal, na fase de grupos, obteve três vitórias nos três primeiros encontros, com sete gols marcados e nenhum sofrido. O destaque, assim, é o atacante Toledo, que, inclusive, já pintou no time profissional no último Campeonato Carioca. Confira, abaixo, quem está, portanto, à disposição do técnico Rodrigo Bellão.

Goleiros: Cleber Lucas e Rhyan;

Laterais: Abdias, Cruz, Gabriel Felipe, Kadu;

Meio-campistas: Camilo, Valim, Zappelini, Januário e Pereira;

O meia Marquinhos e o centroavante Kadir voltaram ao Rio de Janeiro a pedido do técnico Martín Anselmi. Os dois, portanto, deixam a Copinha e passam a integrar a pré-temporada do grupo profissional, no Espaço Lonier.

O Botafogo também selecionou dois nomes que estão consolidados no profissional entre os oito futebolistas que estão na “lista de espera” de Bellão. A saber: os meias Montoro e Barrera. O argentino e o colombiano ficaram, contudo, no Rio.

Como chega o São José

O escrete paulista promete acabar, enfim, com a boa fase do Glorioso. Mas sabe que a tarefa não será fácil. Na fase de grupos, o São José ficou em segundo lugar, somando duas vitórias e um empate. Foi superado pelo Juventude apenas nos critérios de desempate. A equipe marcou três gols e sofreu apenas um.

Prélios da Copinha nesta terça-feira (13)

Paulínia: Operário-PR x Independente-AP (YouTube/Paulistão) – 11h

Mogi das Cruzes: Fortaleza x Novorizontino (XSports) – 11h

Embu das Artes: Ituano x Água Santa-SP (YouTube/Paulistão) – 11h

São Paulo (Nacional): Nacional-SP x Juventus-SP (YouTube/Paulistão) – 11h,

São Paulo (Juventus): Retrô-PE x Internacional (XSports) – 14h20

Tietê: Red Bull Bragantino x Comercial Tietê-SP (YouTube/Paulistão) – 15h

Cosmópolis: Canaã-DF x Figueirense (YouTube/Paulistão) – 15h

Guaratinguetá: Juventude x Águia de Marabá-PA (YouTube/XSports) – 15h

Itaquaquecetuba: Itaquaquecetuba x União Mogi-SP (YouTube/Paulistão) – 15h

Guarulhos: Flamengo-SP x Monte Roraima (YouTube/Paulistão) – 15h

São Paulo (Ibrachina): Ibrachina x Atlético-MG (YouTube/CazéTV) – 15h

Santana de Parnaíba: Fluminense x Referência-SP (YouTube/CazéTV) – 18h30

Osasco: Audax-SP x Santo André (YouTube/Paulistão) – 19h

Barueri: Palmeiras x Vitória (XSports) – 19h30

Sorocaba: São Paulo x Portuguesa (YouTube/CazéTV) – 20h30

Taubaté: Botafogo x São José-SP (XSports) – 21h45

