Botafogo x São José, pela Copinha: onde assistir

O meia Marquinhos e o centroavante Kadir voltaram ao Rio de Janeiro a pedido do técnico Martín Anselmi. Os dois, portanto, deixam a Copinha e passam a integrar a pré-temporada do grupo profissional, no Espaço Lonier.

O Botafogo também selecionou dois nomes que estão consolidados no profissional entre os oito futebolistas que estão na “lista de espera” de Bellão. A saber: os meias Montoro e Barrera. O argentino e o colombiano ficaram, contudo, no Rio.

Como chega o São José

O escrete paulista promete acabar, enfim, com a boa fase do Glorioso. Mas sabe que a tarefa não será fácil. Na fase de grupos, o São José ficou em segundo lugar, somando duas vitórias e um empate. Foi superado pelo Juventude apenas nos critérios de desempate. A equipe marcou três gols e sofreu apenas um.