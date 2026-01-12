Botafogo x São José, pela Copinha: onde assistir

Botafogo x São José, pela Copinha: onde assistirTimes se enfrentam pela segunda fase desta edição da Copa São Paulo. Saiba todos os detalhes sobre o embate desta terça-feira
Dono de uma campanha convincente na fase de grupos, o Botafogo segue, então, sua epopeia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em busca do primeiro título na competição nacional. Nesta terça-feira (13), às 21h45, o time alvinegro enfrentará o São José, em Taubaté, cidade, aliás, onde o Glorioso mantém um aproveitamento de 100%. Quem avançar enfrenta Juventude ou Águia de Marabá na terceira fase.
Onde assistir
XSports (Tv por assinatura)
Como chega o Botafogo
O Glorioso está forte como há tempos não acontecia na Copinha. Afinal, na fase de grupos, obteve três vitórias nos três primeiros encontros, com sete gols marcados e nenhum sofrido. O destaque, assim, é o atacante Toledo, que, inclusive, já pintou no time profissional no último Campeonato Carioca. Confira, abaixo, quem está, portanto, à disposição do técnico Rodrigo Bellão.
Goleiros: Cleber Lucas e Rhyan;
Laterais: Abdias, Cruz, Gabriel Felipe, Kadu;
Meio-campistas: Camilo, Valim, Zappelini, Januário e Pereira;
O meia Marquinhos e o centroavante Kadir voltaram ao Rio de Janeiro a pedido do técnico Martín Anselmi. Os dois, portanto, deixam a Copinha e passam a integrar a pré-temporada do grupo profissional, no Espaço Lonier.
O Botafogo também selecionou dois nomes que estão consolidados no profissional entre os oito futebolistas que estão na “lista de espera” de Bellão. A saber: os meias Montoro e Barrera. O argentino e o colombiano ficaram, contudo, no Rio.
Como chega o São José
O escrete paulista promete acabar, enfim, com a boa fase do Glorioso. Mas sabe que a tarefa não será fácil. Na fase de grupos, o São José ficou em segundo lugar, somando duas vitórias e um empate. Foi superado pelo Juventude apenas nos critérios de desempate. A equipe marcou três gols e sofreu apenas um.
Prélios da Copinha nesta terça-feira (13)
Paulínia: Operário-PR x Independente-AP (YouTube/Paulistão) – 11h
Mogi das Cruzes: Fortaleza x Novorizontino (XSports) – 11h
Embu das Artes: Ituano x Água Santa-SP (YouTube/Paulistão) – 11h
São Paulo (Nacional): Nacional-SP x Juventus-SP (YouTube/Paulistão) – 11h,
São Paulo (Juventus): Retrô-PE x Internacional (XSports) – 14h20
Tietê: Red Bull Bragantino x Comercial Tietê-SP (YouTube/Paulistão) – 15h
Cosmópolis: Canaã-DF x Figueirense (YouTube/Paulistão) – 15h
Guaratinguetá: Juventude x Águia de Marabá-PA (YouTube/XSports) – 15h
Itaquaquecetuba: Itaquaquecetuba x União Mogi-SP (YouTube/Paulistão) – 15h
Guarulhos: Flamengo-SP x Monte Roraima (YouTube/Paulistão) – 15h
São Paulo (Ibrachina): Ibrachina x Atlético-MG (YouTube/CazéTV) – 15h
Santana de Parnaíba: Fluminense x Referência-SP (YouTube/CazéTV) – 18h30
Osasco: Audax-SP x Santo André (YouTube/Paulistão) – 19h
Barueri: Palmeiras x Vitória (XSports) – 19h30
Sorocaba: São Paulo x Portuguesa (YouTube/CazéTV) – 20h30
Taubaté: Botafogo x São José-SP (XSports) – 21h45
