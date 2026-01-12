Botafogo anuncia chegada do zagueiro Ythallo

Botafogo anuncia chegada do zagueiro YthalloDefensor de 21 anos chega sem custos após deixar o time B do Toronto FC (CAN), sendo a terceira contratação do Fogão para 2026
O Botafogo anunciou nesta segunda-feira (12/1) seu terceiro reforço para a temporada 2026. Ythallo Oliveira, zagueiro de 21 anos, chega para complementar a defesa alvinegra. Segundo o próprio clube, o jogador chega para um contrato definitivo até o fim de 2027.
Ainda não há, no entanto, data para a apresentação oficial de Ythallo. O zagueiro, porém, já treina com os companheiros no Espaco Lonier. O jogador chega sem custos proveniente do Toronto FC II (CAN), o time B da equipe canadense.
Antes, fora revelado pelo São Paulo, em 2024, com passagens por seleção de base, inclusive. O zagueiro se transferiu no início de 2024 para o Toronto FC. Desde então, disputou duas temporadas pelo time B do clube canadense. Ele entrou em campo pela MLS Next Pro, uma liga secundária da MLS, principal torneio de futebol nos EUA. O nome do defensor teve aprovação de Davide Ancelotti, mas mesmo sem o treinador, a diretoria optou por seguir com o negócio.
Durante esse período, ele marcou um gol e deu uma assistência em 50 jogos. Números não impressionantes, certamente. No entanto, o treinador Martín Anselmi deve explorar o potencial do jogador.