Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo anuncia chegada do zagueiro Ythallo

Botafogo anuncia chegada do zagueiro Ythallo

Defensor de 21 anos chega sem custos após deixar o time B do Toronto FC (CAN), sendo a terceira contratação do Fogão para 2026
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Botafogo anunciou nesta segunda-feira (12/1) seu terceiro reforço para a temporada 2026. Ythallo Oliveira, zagueiro de 21 anos, chega para complementar a defesa alvinegra. Segundo o próprio clube, o jogador chega para um contrato definitivo até o fim de 2027.

Ainda não há, no entanto, data para a apresentação oficial de Ythallo. O zagueiro, porém, já treina com os companheiros no Espaco Lonier. O jogador chega sem custos proveniente do Toronto FC II (CAN), o time B da equipe canadense.

LEIA MAIS: Botafogo acerta a contratação de lateral-esquerdo colombiano

Antes, fora revelado pelo São Paulo, em 2024, com passagens por seleção de base, inclusive. O zagueiro se transferiu no início de 2024 para o Toronto FC. Desde então, disputou duas temporadas pelo time B do clube canadense. Ele entrou em campo pela MLS Next Pro, uma liga secundária da MLS, principal torneio de futebol nos EUA. O nome do defensor teve aprovação de Davide Ancelotti, mas mesmo sem o treinador, a diretoria optou por seguir com o negócio.

Durante esse período, ele marcou um gol e deu uma assistência em 50 jogos. Números não impressionantes, certamente. No entanto, o treinador Martín Anselmi deve explorar o potencial do jogador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar