Botafogo anuncia chegada do zagueiro Ythallo

Defensor de 21 anos chega sem custos após deixar o time B do Toronto FC (CAN), sendo a terceira contratação do Fogão para 2026 / Crédito: Jogada 10

O Botafogo anunciou nesta segunda-feira (12/1) seu terceiro reforço para a temporada 2026. Ythallo Oliveira, zagueiro de 21 anos, chega para complementar a defesa alvinegra. Segundo o próprio clube, o jogador chega para um contrato definitivo até o fim de 2027. Ainda não há, no entanto, data para a apresentação oficial de Ythallo. O zagueiro, porém, já treina com os companheiros no Espaco Lonier. O jogador chega sem custos proveniente do Toronto FC II (CAN), o time B da equipe canadense.