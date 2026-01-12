Botafogo acerta a contratação de lateral-esquerdo colombiano

Botafogo acerta a contratação de lateral-esquerdo colombianoHernández, a priori, chegaria para o time sub-20 do Botafogo nesta temporada. Saiba mais detalhes sobre a fera cafeteira
O Botafogo terá uma cara nova para a lateral-esquerda. Trata-se de Hernández, jovem colombiano de 19 anos do Millonários, de Bogotá. Nesta segunda-feira (12), o Glorioso acertou a contratação do garoto. A informação é da emissora “Espn”. Ele chegará ao Rio de Janeiro por empréstimo de uma temporada, com opção de compra.
Inicialmente, Hernández vai para o sub-20 do time alvinegro, porém, com projeção para integrar o elenco profissional.
Para o setor, o Botafogo conta com Telles, titular absoluto, e Marçal, que, às vezes, quebra um galho de zagueiro. Confirmada a contratação, Hernández seria o 13º estrangeiro no grupo.
Jovem promissor, Hernández tem passagem pelas seleções de base da Colômbia, assim como o meia Barrera, do Botafogo. No ano, na equipe profissional dos Millonários, ele somou 22 participações, com três assistências.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.