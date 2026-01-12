Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo acerta a contratação de lateral-esquerdo colombiano

Botafogo acerta a contratação de lateral-esquerdo colombiano

Hernández, a priori, chegaria para o time sub-20 do Botafogo nesta temporada. Saiba mais detalhes sobre a fera cafeteira
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Botafogo terá uma cara nova para a lateral-esquerda. Trata-se de Hernández, jovem colombiano de 19 anos do Millonários, de Bogotá. Nesta segunda-feira (12), o Glorioso acertou a contratação do garoto. A informação é da emissora “Espn”. Ele chegará ao Rio de Janeiro por empréstimo de uma temporada, com opção de compra.

Inicialmente, Hernández vai para o sub-20 do time alvinegro, porém, com projeção para integrar o elenco profissional.

Para o setor, o Botafogo conta com Telles, titular absoluto, e Marçal, que, às vezes, quebra um galho de zagueiro. Confirmada a contratação, Hernández seria o 13º estrangeiro no grupo.

Jovem promissor, Hernández tem passagem pelas seleções de base da Colômbia, assim como o meia Barrera, do Botafogo. No ano, na equipe profissional dos Millonários, ele somou 22 participações, com três assistências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar