Botafogo acerta a contratação de lateral-esquerdo colombiano

Hernández, a priori, chegaria para o time sub-20 do Botafogo nesta temporada. Saiba mais detalhes sobre a fera cafeteira

O Botafogo terá uma cara nova para a lateral-esquerda. Trata-se de Hernández, jovem colombiano de 19 anos do Millonários, de Bogotá. Nesta segunda-feira (12), o Glorioso acertou a contratação do garoto. A informação é da emissora “Espn”. Ele chegará ao Rio de Janeiro por empréstimo de uma temporada, com opção de compra.

Inicialmente, Hernández vai para o sub-20 do time alvinegro, porém, com projeção para integrar o elenco profissional.