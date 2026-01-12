Bomba na Espanha! Real Madrid demite Xabi Alonso e já anuncia substituto

Técnico dá adeus ao clube após derrota na final da Supercopa da Espanha, no último domingo (11/1), para o Barcelona / Crédito: Jogada 10

O Real Madrid anunciou nesta segunda-feira (12/1) a saída de Xabi Alonso do cargo de treinador do clube. Minutos depois do comunicado, os Merengues anunciaram seu substituto: o ex-jogador Álvaro Arbeloa, de 42 anos. A demissão ocorre no dia seguinte à derrota por 3 a 2 para o arquirrival Barcelona, na final da Supercopa da Espanha, em Jidá, na Arábia Saudita. Via site oficial, então, o Real divulgou o fim do casamento entre as partes, que durou apenas oito meses.

LEIA MAIS: Simeone pede desculpas a Vini Jr: “Não fui bem” Xabi chegou ao Madrid após excelente campanha com o Bayer Leverkusen (ALE), seu primeiro trabalho em uma equipe principal. Antes, passara pelo time B da Real Sociedad, da Espanha. Assim, chegou no fim da temporada 2024/25 para trabalhar no Real, onde atuou como jogador. Ele assumiu logo no Mundial de Clubes da Fifa, em junho, nos Estados Unidos. Na ocasião, o Madrid chegou à semifinal, caindo em um humilhante 4 a 0 perante o PSG. Assim, a temporada 25/26 já começou com Xabi sob pressão, visto que seu estilo tático não encaixava com os atletas que tinha à disposição. Um dos pontos negativos de sua passagem por Madri foi a relação com Vini Jr., estremecida desde a primeira metade da temporada. Isso, aliás, fez com que não saísse a renovação do craque com o clube merengue.

Confira o comunicado “O Real Madrid C.F. anuncia que, em comum acordo entre o clube e Xabi Alonso, foi decidido encerrar seu vínculo como treinador da equipe principal. Xabi Alonso sempre terá o carinho e a admiração de todos os torcedores do Real Madrid, pois é uma lenda do clube e sempre personificou os valores do Real Madrid. O Real Madrid sempre será a sua casa. O clube agradece a Xabi Alonso e a toda a sua comissão técnica pelo trabalho e dedicação durante este período e deseja-lhes muita sorte nesta nova etapa de suas vidas”.