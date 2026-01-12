Betinho Marques – Sampaoli quer o Galo acelerado nas contratações, e a Massa só quer ser feliz

Até aqui, o Atlético lidera a quantidade de contratações entre os clubes da Série A. A torcida segue reticente, esperando um 2026 de sucesso / Crédito: Jogada 10

Começou tudo novamente. O Galo já está de volta e estreou no Mineiro 2026, em busca do heptacampeonato com Sampaoli querendo “mais reforços”. Com uma mescla de garotos da base e uma espinha de jogadores “experientes”, o Galo empatou com o Betim por 1 a 1. Reinier fez o tento alvinegro aos 21 minutos da primeira etapa, e Diego Jardel empatou no primeiro minuto da etapa complementar. O olhar dos mais de 18 mil torcedores estava focado nas oportunidades para a base. Sampaoli equilibrou as chances e começou com quatro garotos. Vitão, Pascini, Cadu e Iseppe iniciaram a partida e, no segundo tempo, Murillo e Índio completaram seis crias da base que ganharam minutos valiosos aos olhos do comandante argentino.

As pretensões de Hulk Na coletiva de imprensa, Sampaoli ponderou sobre a necessidade de dar tempo para que as transições corretas sejam feitas. Mas um dos pontos altos da conferência foi quando Sampaoli, questionado sobre ter conversado com Hulk a respeito da “novela” da permanência no Galo, explicou que não falou com o atacante e que o tema era um assunto institucional. “Atualmente, o Hulk treina com o grupo que não está planificado para jogar. Não tive conversa com ele. É um tema que desconheço, que é muito mais institucional do que desportivo. Estamos treinando e nos preparando. Não tenho conhecimento de nada”, afirmou. Sobre a necessidade de ter reforços de alto nível, o argentino enfatizou que está em contato com Bracks diariamente e que as ações precisam ser rápidas e, sendo assim, dependendo do nível, isso determinará as pretensões da temporada. “Estou todo dia falando com o diretor esportivo, inclusive com os donos do clube. Temos que tentar que esses jogadores sejam de grande nível e que cheguem o mais rápido possível”, declarou.

O treinador deixou claro que os investimentos denotam as pretensões ou ambições da temporada. “É essa situação que o clube determina até onde vai, pelo tipo de investimento que vai fazer. Temos que tentar saber que precisam chegar jogadores que sejam soluções, para que esse processo de transição não tenha tantos buracos, senão vamos começar a flutuar. No futebol brasileiro, quando se flutua, fica-se com o futuro comprometido também”. A torcida do Galo quer mais Até aqui, o Atlético lidera a quantidade de contratações entre os clubes da Série A. Ao todo, são cinco aquisições: Maycon, Renan Lodi, Ângelo Preciado, Alan Minda e Vitor Hugo. Mesmo assim, a pressão por um primeiro volante e um centroavante segue como meta do CSO Paulo Bracks, que, ao contrário de Sampa, afirmou em entrevista que a janela do Galo será de qualidade, e não de velocidade. Paulo Bracks e Sampaoli estão em busca do equilíbrio entre o modo insaciável do “Careca” e o método “planilha”, que Bracks não pode desconsiderar.