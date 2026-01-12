Benfica tem interesse na contratação de Thiago Almada

Benfica tem interesse na contratação de Thiago AlmadaMeia argentino também está na mira do Palmeiras
Fora dos planos do Atlético de Madrid para a sequência da temporada, Thiago Almada entrou na lista de transferências. Dessa forma, o meia argentino despertou o interesse de diversos clubes. Um dos interessados é o Benfica, de Portugal. O clube português, aliás, já abriu conversas com os espanhóis e negocia um empréstimo, de acordo com o jornal português “A Bola”.
Thiago Almada é um sonho antigo do Benfica. Afinal, o clube português tentou a contratação na última janela de transferências, quando o Lyon, da França, decidiu negociá-lo. Contudo, perdeu a disputa para o Atlético de Madrid. Nas últimas semanas, no entanto, o clube espanhol decidiu negociá-lo e avalia as possibilidades.
O negócio é considerado difícil. Afinal, o Atlético de Madrid pede cerca de 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 250 milhões) para negociar parte dos direitos do jogador. Contudo, não descarta um empréstimo, que é o desejado pelo Benfica. Além do clube português, o Palmeiras também tem interesse no meia argentino.
Revelado no Velez Sarsfield, da Argentina, Thiago Almada teve passagens pelo Atlanta United, dos Estados Unidos, e pelo Botafogo antes de seguir para a Europa. No Alvinegro, aliás, conquistou a dobradinha da Libertadores e Brasileirão, em 2024. No início do ano seguinte, foi para o Lyon, da França, mas não teve espaço e foi negociado com o Atlético de Madrid.
