Benfica tem interesse na contratação de Thiago Almada

Meia argentino também está na mira do Palmeiras / Crédito: Jogada 10

Fora dos planos do Atlético de Madrid para a sequência da temporada, Thiago Almada entrou na lista de transferências. Dessa forma, o meia argentino despertou o interesse de diversos clubes. Um dos interessados é o Benfica, de Portugal. O clube português, aliás, já abriu conversas com os espanhóis e negocia um empréstimo, de acordo com o jornal português “A Bola”. Thiago Almada é um sonho antigo do Benfica. Afinal, o clube português tentou a contratação na última janela de transferências, quando o Lyon, da França, decidiu negociá-lo. Contudo, perdeu a disputa para o Atlético de Madrid. Nas últimas semanas, no entanto, o clube espanhol decidiu negociá-lo e avalia as possibilidades.