Benfica tem interesse na contratação de Thiago Almada

Meia argentino também está na mira do Palmeiras
Fora dos planos do Atlético de Madrid para a sequência da temporada, Thiago Almada entrou na lista de transferências. Dessa forma, o meia argentino despertou o interesse de diversos clubes. Um dos interessados é o Benfica, de Portugal. O clube português, aliás, já abriu conversas com os espanhóis e negocia um empréstimo, de acordo com o jornal português “A Bola”.

Thiago Almada é um sonho antigo do Benfica. Afinal, o clube português tentou a contratação na última janela de transferências, quando o Lyon, da França, decidiu negociá-lo. Contudo, perdeu a disputa para o Atlético de Madrid. Nas últimas semanas, no entanto, o clube espanhol decidiu negociá-lo e avalia as possibilidades.

O negócio é considerado difícil. Afinal, o Atlético de Madrid pede cerca de 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 250 milhões) para negociar parte dos direitos do jogador. Contudo, não descarta um empréstimo, que é o desejado pelo Benfica. Além do clube português, o Palmeiras também tem interesse no meia argentino.

Revelado no Velez Sarsfield, da Argentina, Thiago Almada teve passagens pelo Atlanta United, dos Estados Unidos, e pelo Botafogo antes de seguir para a Europa. No Alvinegro, aliás, conquistou a dobradinha da Libertadores e Brasileirão, em 2024. No início do ano seguinte, foi para o Lyon, da França, mas não teve espaço e foi negociado com o Atlético de Madrid.

