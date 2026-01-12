Autor de músicas para o Flamengo lança canção para Neymar que envolve a Copa

Artista frisa em nova composição que a torcida brasileira segue confiante no craque para conduzir a Seleção para a conquista do hexa / Crédito: Jogada 10

A relação de amor e conexão com a música é um contexto que Neymar constantemente faz questão de frisar. Tanto que em diferentes momentos de sua carreira, o astro reiterou que sua prioridade seria se tornar cantor ou músico, caso não fosse jogador. Neste cenário artístico, o camisa 10 do Santos também já foi o ponto central para criação de músicas. Inclusive, recentemente, o compositor Alex Manguito produziu uma canção para o atacante. Assim, a produção do artista tem o intuito de ressaltar que a torcida brasileira segue confiante no potencial do craque em conduzir a Seleção ao sexto título da Copa do Mundo.

“Vai, Neymar, você é a nossa esperança de ganhar o hexa”, cita um trecho da música. Alex Manguito, aliás, ganhou o notoriedade nas redes sociais ao compor canções para o Flamengo, seu clube do coração, como a “GasoFla”. O craque também já demonstrou sua fixação pela música em outras ocasiões. Como participar da produção da canção “O Amor Tá Aí” e até comprovar sua paixão por Bruna Biancardi ao cantar para sua companheira.