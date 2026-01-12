Autor de músicas para o Flamengo lança canção para Neymar que envolve a Copa

Autor de músicas para o Flamengo lança canção para Neymar que envolve a CopaArtista frisa em nova composição que a torcida brasileira segue confiante no craque para conduzir a Seleção para a conquista do hexa
A relação de amor e conexão com a música é um contexto que Neymar constantemente faz questão de frisar. Tanto que em diferentes momentos de sua carreira, o astro reiterou que sua prioridade seria se tornar cantor ou músico, caso não fosse jogador. Neste cenário artístico, o camisa 10 do Santos também já foi o ponto central para criação de músicas. Inclusive, recentemente, o compositor Alex Manguito produziu uma canção para o atacante.
Assim, a produção do artista tem o intuito de ressaltar que a torcida brasileira segue confiante no potencial do craque em conduzir a Seleção ao sexto título da Copa do Mundo.
“Vai, Neymar, você é a nossa esperança de ganhar o hexa”, cita um trecho da música.
Alex Manguito, aliás, ganhou o notoriedade nas redes sociais ao compor canções para o Flamengo, seu clube do coração, como a “GasoFla”. O craque também já demonstrou sua fixação pela música em outras ocasiões. Como participar da produção da canção “O Amor Tá Aí” e até comprovar sua paixão por Bruna Biancardi ao cantar para sua companheira.
Episódio anterior de Neymar com a música e promessa para a Copa
Anteriormente, em dezembro do ano passado, o astro foi protagonista em outro cenário que também tem conexão com a música e o Mundial. Afinal, ele subiu ao palco do evento de pagode “Tardezinha”, do seu amigo e cantor Thiaguinho, e fez uma promessa. No caso, o atacante assegurou que se dedicará ao máximo para melhorar de rendimento e estar no grupo da Seleção Brasileira que vai disputar a Copa do Mundo.
Pouco menos de seis meses para a realização do Mundial, os principais desafios de Neymar são recuperar o melhor nível de futebol e conseguir não sofrer mais lesões, que o acompanharam nos últimos anos.
