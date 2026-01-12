Atlético encerra negociação com Flu e Hulk deve ficar até dezembro

Galo desiste após recusa tricolor em ceder percentual da base; atacante cumprirá contrato e se diz alvo de narrativa de "vilão" / Crédito: Jogada 10

O Atlético decidiu colocar um ponto final na longa novela envolvendo a possível saída de Hulk para o Fluminense. A diretoria alvinegra encerrou oficialmente as negociações na noite desta segunda-feira (12), após os clubes não chegarem a um consenso sobre os termos da transferência. O entrave insuperável foi a negativa do Tricolor das Laranjeiras em aceitar a exigência mineira de ceder percentuais de direitos econômicos de atletas das categorias de base de Xerém. Com o fim das tratativas, o cenário muda drasticamente. A tendência agora é que o camisa 7 cumpra seu vínculo atual com o Galo, que se estende até o fim de 2026. No entanto, o cronômetro joga contra o clube mineiro: a partir do meio do ano, Hulk ficará livre para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e poderá deixar Belo Horizonte de graça ao término da temporada. O jogador e seu estafe já descartaram acionar a cláusula de renovação automática que estenderia o liame até dezembro de 2027.

O sentimento de “vilão” e desvalorização no Atlético Apesar da permanência forçada, o clima não é dos melhores. O atacante utilizou as redes sociais recentemente para expressar que se sentiu “desvalorizado” pela forma como o Atlético conduziu as conversas diante do interesse do Fluminense. No último sábado, durante um protesto da torcida na porta da Cidade do Galo, Hulk desabafou com integrantes de uma organizada. O ídolo afirmou que existe uma tentativa interna e externa de manchar sua imagem perante a massa atleticana. “Você fez a leitura exata, essa narrativa de que tentaram me colocar como um vilão. Mas em nenhum momento isso tirou minha paz”, disparou o jogador ao concordar com um torcedor. Bastidores do fim Oficialmente, o Atlético adota a lei do silêncio e não comenta o desfecho. O estafe do atleta, que já havia dado as negociações por encerradas na semana anterior, manteve a postura de só retomar o diálogo caso os clubes se acertassem, o que definitivamente não ocorreu. Resta agora saber como será a reintegração total do ídolo ao dia a dia do elenco comandado por Jorge Sampaoli.