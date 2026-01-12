Atlético e Fluminense negociam termos para transferência de Hulk

A novela parece estar perto do fim. O Fluminense está perto de contratar o atacante Hulk, do Atlético. Os clubes alinham acordos para fechar o negócio. O Galo, entretanto, sinalizou algumas exigências para destravar a negociação para que a ida do atacante para o Tricolor seja concluída. A informação é do “ge”. Um dos acordos é que Hulk não pode jogar contra o Atlético. A diretoria avisou que a participação do atacante em jogos contra o Galo está sujeita a uma multa de alto valor. Além disso, haverá uma despedida de Hulk pelo Galo, na Arena MRV. Por último, o Galo quer uma portecentagem em negociação envolvendo jogadores da base do Fluminense. No entanto, esta é mais complexa.

Nos últimos dias, o Fluminense chegou a um acerto com Hulk, mas o jogador não conseguiu a liberação do Atlético. Afinal, o clube mineiro gostaria de receber uma compensação financeira. A multa, aliás, é de R$ 60 milhões. A diretoria tricolor, então, resolver reduzir o valor, já que o atacante não iria renovar o contrato e poderia sair de graça do clube. O último do clube carioca foi resolver a questão até essa segunda-feira. A negociação virou uma verdadeira novela, com pronunciamentos do próprio atacante, da advogada do jogador, de Jorge Sampaoli e até de Paulo Bracks. Ídolo do Atlético-MG, uma possível saída de Hulk envolve além do aspecto esportivo, atingindo também o campo institucional do clube mineiro. Para 2026, o Fluminense já anunciou dois reforços: o zagueiro Jemmes, do Mirassol, e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético. O Tricolor, agora, prioriza o setor ofensivo. A contratação de uma referência para o ataque, aliás, sempre foi a prioridade desde a abertura do mercado. Hulk é visto como a solução dos problemas. Números de Hulk Desde 2021, Hulk marcou 64 gols e participou diretamente de 95 gols, somando as bolas nas redes e as assistências, de acordo com o “R10 Score”. Dessa forma, ninguém marcou mais do que o camisa 7 do Atlético. Ele, aliás, também lidera as estatísticas de finalizações (493), finalizações no gol (176) e dribles certos (283).