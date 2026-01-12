Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Athletico-PR x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Furacão e Vovô se enfrentam pela segunda fase desta edição da Copa São Paulo
Athletico-PR e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 18h45, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no Estádio Municipal Dr. Adhemar de Barros, em Araçatuba. Quem passar chega à terceira fase da competição nacional.

A Voz do Esporte transmite a peleja, ao vivo, a partir das 18h. Bruno Scaciotti brilha na narração, ao lado de Eduardo Gimenez nos comentários e Raphael Almeida na reportagem.

