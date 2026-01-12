Atacante desfalca o Fluminense no início do Carioca

O Fluminense tem um desfalque para o início do Campeonato Carioca. O atacante João Lourenço sofreu uma fratura no pé esquerdo em atividade no CT Carlos Castilho e ficará de fora dos gramados por até 30 dias. Assim, ele está fora da estreia do Tricolor contra o Madureira, nesta quarta-feira (14), às 19h, no Luso-Brasileiro. O jovem, aliás, era cotado para iniciar como titular. A informação inicial é do “ge”.

Com a lesão e ausência, João Lourenço perde uma grande oportunidade de mostrar serviço para o técnico Luis Zubeldía. Afinal, o grupo principal volta a campo antes mesmo dos 30 dias. João, aliás, retornou de empréstimo do Atlético San Luis, do México. Por lá, esteve à disposição em quatro jogos, mas só entro em dois. Não fez gol.