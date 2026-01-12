Atacante desfalca o Fluminense no início do Carioca

Atacante desfalca o Fluminense no início do CariocaJoão Lourenço, que voltou de empréstimo neste ano, sofre fratura no pé esquerdo e ficará cerca de 30 dias fora dos gramados
O Fluminense tem um desfalque para o início do Campeonato Carioca. O atacante João Lourenço sofreu uma fratura no pé esquerdo em atividade no CT Carlos Castilho e ficará de fora dos gramados por até 30 dias. Assim, ele está fora da estreia do Tricolor contra o Madureira, nesta quarta-feira (14), às 19h, no Luso-Brasileiro. O jovem, aliás, era cotado para iniciar como titular. A informação inicial é do “ge”.
Com a lesão e ausência, João Lourenço perde uma grande oportunidade de mostrar serviço para o técnico Luis Zubeldía. Afinal, o grupo principal volta a campo antes mesmo dos 30 dias. João, aliás, retornou de empréstimo do Atlético San Luis, do México. Por lá, esteve à disposição em quatro jogos, mas só entro em dois. Não fez gol.
Com relação ao primeiro grupo, o Fluminense conta com Riquelme Felipe, Matheus Reis, Wesley Natã, Keven Samuel, Santi Moreno e Lelê para atacantes. Todos procuram ganhar espaço no time tricolor ao longo da temporada. O último, aliás, pode surpreender por conta da má fase dos atacantes no último ano.
João Lourenço chegou aos 9 anos ao Tricolor, em 2015. O atacante estreou entre os profissionais contra o Boavista, no dia 26 de janeiro, no Maracanã, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Ele também coleciona convocações para seleções brasileiras de base.
