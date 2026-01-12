Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Al-Hilal vence Al-Nassr de virada e amplia vantagem na liderança do Campeonato Saudita

Time comandado por Simone Inzaghi bate rival no dérbi de Riade, chega à 19ª vitória seguida e abre sete pontos no topo da tabela
O clássico de Riade entregou tudo o que se esperava de um grande jogo do Campeonato Saudita nesta segunda-feira (12). Al-Hilal e Al-Nassr se enfrentaram em um dérbi repleto de emoções: virada no placar, expulsão, tensão até o fim e vitória do Al-Hilal por 3 a 1. Cristiano Ronaldo abriu o placar para o Al-Nassr no fim do primeiro tempo, mas o time comandado por Simone Inzaghi buscou a virada com gols de Al-Dawsari, de pênalti, Kanno e Rúben Neves, em nova cobrança na marca penal.

LEIA MAIS: Genoa acerta contratação do goleiro Bento junto ao Al-Nassr

Dessa maneira, quem comemorou foi o Al Hilal. A equipe chegou à 19ª vitória consecutiva, abriu sete pontos de vantagem na liderança e deu um passo importante rumo ao título. Por outro lado, o Al-Nassr ampliou a crise e acumulou a terceira derrota seguida no Campeonato Saudita.

Al-Hilal x Al-Nassr

No primeiro tempo, o dérbi de Riade foi equilibrado e com poucas chances claras. As equipes mostraram muita intensidade, mas o jogo teve ritmo baixo e pouca criatividade ofensiva. A principal oportunidade surgiu aos 21 minutos, em chute cruzado de Coman defendido por Al Yami. Quando a etapa inicial caminhava para um empate sem gols, João Félix encontrou Coman na área, que tocou para Cristiano Ronaldo finalizar e abrir o placar aos 43 minutos, na primeira grande chance do confronto.

O segundo tempo foi completamente diferente. Logo no início, Simakan cometeu pênalti ao derrubar Malcom, e Al-Dawsari empatou a partida. Na sequência, o goleiro Al Aqidi foi expulso após confusão com Rúben Neves, lance que mudou o jogo. Com um jogador a mais, o Al-Hilal passou a dominar e virou o placar com Kanno, após cruzamento de Rúben Neves. Já nos acréscimos, o próprio português marcou de pênalti, selando a vitória por 3 a 1.

