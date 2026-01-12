Admar Lopes fala sobre Vegetti e revela proposta por David no Vasco

Admar Lopes fala sobre Vegetti e revela proposta por David no VascoDiretor de Futebol admitiu ainda que uma das prioridades é a redução da folha salarial do clube, que teria um elenco inchado para a temporada
O diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (12) durante apresentação do meia Johan Rojas no CT Moacyr Barbosa. O dirigente abordou diversos assuntos sobre o mercado de transferências do Cruz-Maltino, entre eles uma proposta aceita pelo clube envolvendo o atacante David e que nenhuma oferta oficial chegou por Pablo Vegetti.
David pode deixar o clube carioca a qualquer momento. No entanto, o diretor não revelou qual clube interessado no jogador.
“Recebemos contatos de vários clubes do Brasil sobre o David. Aceitamos a proposta de um dos clubes. Neste momento, a negociação com esse clube está na mão do jogador e dos seus empresários. Se eles nos derem ok, vamos comunicar nas próximas horas. Mas há uma proposta de um clube brasileiro pelo David aceita pelo Vasco”.
Em seguida, Admar Lopes abriu o jogo sobre uma possível saída de Vegetti. Contudo, ele negou ter recebido proposta pelo centroavante argentino. Afinal, na última semana, o presidente do Cerro Porteño, Enrique Biedermann, revelou a intenção de ter o jogador no time.
“Até o dia de hoje não tivemos nada de oficial pelo Vegetti. Em tudo o que fizemos para 2026, o Pablo estava como capitão e em todas as projeções que fizemos. Ele não nos procurou para pedir outra situação. A situação é de que ele fica, tem contrato e não vai viajar para Paraguai nem para nenhum outro país. Contamos com ele aqui”.
Diretor de Futebol do Vasco fala sobre reforços
Com Rojas contratado e apresentado, Admar Lopes falou sobre a negociação com Alan Saldivia.
“O Alan Saldivia está bem próximo de ser anunciado, faltam detalhes burocráticos. Ele e o Rojas eram as prioridades para começar a janela. Há um foco na posição de atacante, com características diferentes dos jogadores que temos para a posição. Os próximos passos serão ligados a eventuais saídas e eventual redução de folha salarial, que foi a diretriz principal do departamento financeiro e da direção presidida pelo Pedrinho. Estamos tratando reduzir a folha salarial para depois entender que tipo de capacidade econômica teremos para atacar o mercado. Sendo que o Vasco atua com responsabilidade financeira. Só podemos gastar aquilo que temos e aquilo que nos autorizam a gastar”, declarou.
Sobre a redução salarial, ele destacou a necessidade de diminuir o plantel do Vasco. De acordo com o dirigente, o ideal é ter um total de 28 a 30 jogadores. Atualmente, o grupo cruz-maltino é composto por 35 nomes. Assim, Admar Lopes enfatizou que a meta é reforçar o elenco nesta primeira janela de transferências.
“O ideal é termos 22 ou 23 jogadores, o que daria espaço para os jovens das categorias de base. Isso tudo depende do espaço que vamos gerar com as eventuais saídas”.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.