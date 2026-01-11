West Ham vence o QPR na prorrogação e avança na Copa da Inglaterra

Com gols de Summerville e Castellanos, Hammers encerram jejum de 10 jogos e garantem vaga na próxima fase

O West Ham, enfim, voltou a vencer. Pela terceira fase da Copa da Inglaterra, os Hammers venceram o Queens Park Rangers por 2 a 1, após a prorrogação, neste domingo (11), e garantiram vaga na próxima etapa da competição. Summerville e Castellanos marcaram os gols da vitória no Estádio Olímpico de Londres, enquanto Richard Kone descontou para o clube da segunda divisão inglesa.

Dessa maneira, o West Ham, comandado pelo técnico Nuno Espírito Santo, encerrou uma sequência de 10 partidas sem vitória.

O jogo

O West Ham começou melhor e dominou as ações desde o início. A superioridade, porém, só foi transformada em gol nos acréscimos do primeiro tempo, quando Summerville aproveitou assistência de Magassa e abriu o placar.

Na segunda etapa, o West Ham não manteve o mesmo ritmo e permitiu a reação do Queens Park Rangers. Mais eficiente, o time visitante chegou ao empate aos 20 minutos, com Koné. Os donos da casa ainda pressionaram em busca do gol da vitória, criaram boas oportunidades, mas não conseguiram evitar a prorrogação.

No tempo extra, o West Ham voltou a ser superior e retomou o controle da partida. Aos oito minutos, Summerville apareceu novamente, desta vez com uma assistência para Taty Castellanos, que marcou o gol da vitória e garantiu a classificação dos Hammers.