Wesley, do Al-Nassr, entra na mira de clubes europeus

Ex-Corinthians interessa ao Benfica, mas clube saudita pede até 20 milhões de euros (R$ 125 milhões) pelo atacante

O Benfica ganhou concorrência na disputa por Wesley, ex-atacante do Corinthians. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências do futebol europeu, outros dois clubes demonstraram interesse no atacante brasileiro após o clube português apresentar uma primeira proposta ao Al-Nassr.

Após a derrota para o Al Qadisiyah por 2 a 1, o técnico Jorge Jesus confirmou que equipes europeias acompanham de perto a situação do jogador e não descartou uma negociação. Segundo o treinador português, Wesley é um dos estrangeiros do elenco que pode deixar o clube nesta janela de transferências.

No entanto, a imprensa da Arábia Saudita afirma que o Al Nassr só aceita negociar o atleta por valores entre 15 e 20 milhões de euros (R$ 94 e 125 milhões). O clube investiu cerca de 18 milhões de euros (R$ 113 milhões) para tirá-lo do Corinthians em 2024.

Na atual temporada, Wesley disputou 16 partidas pelo Al-Nassr, com quatro gols marcados e uma assistência.

