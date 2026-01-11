Vídeo: jogador é expulso por cuspir na direção do árbitro

Vídeo: jogador é expulso por cuspir na direção do árbitroAbdullah Matuq, do Al Shabab, recebeu o vermelho mesmo depois do fim da partida pelo Campeonato Saudita
O atacante Abdullah Matuq, do Al Shabab, protagonizou um episódio de indisciplina grave e acabou expulso após o fim da partida pela liga saudita, neste sábado (10). Na saída do campo, o jogador teve um diálogo acalorado com o árbitro e, em seguida, adotou uma conduta considerada desrespeitosa pela equipe de arbitragem.
Veja o vídeo:
At the final whistle, the referee turned the yellow card into a red card after Abdullah Maatouq, a player from Al Shabab, spat in front of him.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente