Vídeo: jogador é expulso por cuspir na direção do árbitro

Abdullah Matuq, do Al Shabab, recebeu o vermelho mesmo depois do fim da partida pelo Campeonato Saudita
O atacante Abdullah Matuq, do Al Shabab, protagonizou um episódio de indisciplina grave e acabou expulso após o fim da partida pela liga saudita, neste sábado (10). Na saída do campo, o jogador teve um diálogo acalorado com o árbitro e, em seguida, adotou uma conduta considerada desrespeitosa pela equipe de arbitragem.

Veja o vídeo:

