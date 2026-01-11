Veja os classificados, eliminados e duelos do mata-mata na Kings League Nations

Seleção Brasileira termina em segundo lugar no Grupo D e terá que jogar uma partida eliminatória a mais na competição / Crédito: Jogada 10

Chegou ao fim neste domingo (11/1), a fase de grupos da Kings League Nations. Com a Seleção Brasileia terminando na segunda colocação do Grupo D, 11 equipes se classificaram para a próxima fase da competição. Em contrapartida, nove seleções foram eliminadas, com direito a surpresas. Além disso, ainda neste domingo, a competição definiu os duelos do Last Chance que começa já nesta segunda-feira (12/1). E o J10 repassa todos os confrontos, classificados e eliminados da competição.

Quem está classificado para as quartas de final De acordo com o regulamento da competição, o primeiro colocado de cada grupo avança direto para as quartas de final da competição. Assim, Chile, Alemanha, Itália, Espanha e México seguiram direto para a próxima fase e não vão precisar disputar o Last Chance, embate a mais que serão disputadas por outras seleções. Contudo, seus adversários ainda são desconhecidos. Quem está no Last Chance da Kings League Nations Em contrapartida, os melhores segundos colocados vão disputar o Last Chance, uma fase a mais antes das quartas de final. Neste caso, as seleções qualificadas são Brasil, Holanda, Estados Unidos, França e Arábia Saudita. Além disso, a Argentina também conseguiu uma vaga por ser o melhor terceiro colocado. Após a rodada, a Kings League realizou um sorteio na quadra com a presença de Neymar, atacante do Santos e Vitor Roque, centroavante do Palmeiras. Os jogadores definiram os confrontos do Last Chance, que ficou assim: Brasil x Arábia Saudita

Estados Unidos x Holanda

Argentina x França