Veja os classificados, eliminados e duelos do mata-mata na Kings League Nations

Veja os classificados, eliminados e duelos do mata-mata na Kings League NationsSeleção Brasileira termina em segundo lugar no Grupo D e terá que jogar uma partida eliminatória a mais na competição
Chegou ao fim neste domingo (11/1), a fase de grupos da Kings League Nations. Com a Seleção Brasileia terminando na segunda colocação do Grupo D, 11 equipes se classificaram para a próxima fase da competição. Em contrapartida, nove seleções foram eliminadas, com direito a surpresas.
Além disso, ainda neste domingo, a competição definiu os duelos do Last Chance que começa já nesta segunda-feira (12/1). E o J10 repassa todos os confrontos, classificados e eliminados da competição.
Quem está classificado para as quartas de final
De acordo com o regulamento da competição, o primeiro colocado de cada grupo avança direto para as quartas de final da competição. Assim, Chile, Alemanha, Itália, Espanha e México seguiram direto para a próxima fase e não vão precisar disputar o Last Chance, embate a mais que serão disputadas por outras seleções. Contudo, seus adversários ainda são desconhecidos.
Quem está no Last Chance da Kings League Nations
Em contrapartida, os melhores segundos colocados vão disputar o Last Chance, uma fase a mais antes das quartas de final. Neste caso, as seleções qualificadas são Brasil, Holanda, Estados Unidos, França e Arábia Saudita. Além disso, a Argentina também conseguiu uma vaga por ser o melhor terceiro colocado.
Após a rodada, a Kings League realizou um sorteio na quadra com a presença de Neymar, atacante do Santos e Vitor Roque, centroavante do Palmeiras. Os jogadores definiram os confrontos do Last Chance, que ficou assim:
Brasil x Arábia Saudita
Estados Unidos x Holanda
Argentina x França
Quem foi eliminado da Kings League Nations
Por fim, nove seleções deram adeus à competição. Indonésia, Índia, Catar, Peru, Argélia, Polônia, Colômbia, Marrocos e Japão acabaram sendo eliminados. A grande surpresa ficou por conta da seleção colombiana. Afinal, os ”cafeteiros” chegaram na competição como atuais vice-campeões, mas desta vez pararam ainda na fase de grupos.
Outra surpresa ficou por conta de Marrocos que estava sendo apontada como uma das grandes forças do torneio e tinha um dos grandes atletas da modalidade no elenco. Já a Índia se despede como a pior da competição com três derrotas e 35 gols sofridos.