Torcedor do Vasco sofre enfarte, cai de falésia e morre

Empresário morava no norte capixaba e foi até a beira do precipício para jogar fora casquinhas de caranguejo / Crédito: Jogada 10

Um torcedor vascaíno, de 48 anos, morreu na noite de sexta-feira (9/1) após sofrer um enfarte e cair de uma falésia em Costa Dourada, na divisa entre o Espírito Santo e a Bahia. José Lúcio Guaresqui era empresário e morava em São Mateus, no norte capixaba. Ele caiu de uma altura de 15 metros, equivalente a um prédio de cinco andares. A informação é do g1. O episódio ocorreu quando José Lúcio estava em uma casa de praia, com parentes e amigos. De acordo com relatos da família, ele se aproximou da borda da falésia em frente à residência, para jogar fora casquinhas de caranguejo. De repente, quando estava na beira do precipício, ele passou mal. Sofreu um infarto e caiu.