Torcedor do Vasco sofre enfarte, cai de falésia e morre

Torcedor do Vasco sofre enfarte, cai de falésia e morreEmpresário morava no norte capixaba e foi até a beira do precipício para jogar fora casquinhas de caranguejo
Um torcedor vascaíno, de 48 anos, morreu na noite de sexta-feira (9/1) após sofrer um enfarte e cair de uma falésia em Costa Dourada, na divisa entre o Espírito Santo e a Bahia. José Lúcio Guaresqui era empresário e morava em São Mateus, no norte capixaba. Ele caiu de uma altura de 15 metros, equivalente a um prédio de cinco andares. A informação é do g1.
O episódio ocorreu quando José Lúcio estava em uma casa de praia, com parentes e amigos. De acordo com relatos da família, ele se aproximou da borda da falésia em frente à residência, para jogar fora casquinhas de caranguejo. De repente, quando estava na beira do precipício, ele passou mal. Sofreu um infarto e caiu.
José Lúcio chegou a receber os primeiros socorros em um posto de atendimento da concessionária Eco101, que administra a rodovia BR-101. Depois, os socorristas o levaram para o Hospital Menino Jesus, no município de Pedro Canário. Mas os médicos nada puderam fazer. O corpo foi para o Instituto Médico Legal, em Vitória, passou por perícia e foi liberado na manhã de sábado (10).
José Lúcio trabalhava há cerca de 20 anos na Caixa Econômica Federal, em São Mateus, onde atuava como avaliador de joias. Além disso, era proprietário de uma loja de material hidráulico e elétrico na cidade. A Associação Nacional dos Avaliadores de Penhor divulgou nota de pesar pela morte do associado, que deixa esposa e três filhos. O enterro é no Cemitério Caminho da Paz.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.