São Paulo é atropelado pelo Mirassol e perde em estreia no Paulistão

Tricolor foi dominado no começo do primeiro tempo, se expôs em busca do empate e correu risco de ser goleado na segunda etapa / Crédito: Jogada 10

O São Paulo perdeu para o Mirassol por 3 a 0 neste domingo (11), no Estádio Campos Maia, na estreia das equipes no Paulistão 2026. Os gols do jogo foram marcados por Lucas Mugni, aos sete minutos do primeiro tempo, Alan Franco (contra), aos 20 também da primeira etapa, e José Aldo, as 44 do segundo tempo. Este resultado coloca o São Paulo na 14ª posição da tabela do Paulistão, a primeira acima da zona do rebaixamento. O Mirassol, por sua vez, termina a rodada na terceira posição. Vale lembrar que o Paulistão deste ano tem formato diferente dos anteriores, inspirado na Uefa Champions League (saiba mais clicando aqui).

A primeira etapa do jogo foi bastante intensa, muito pelo estilo de jogo das duas equipes. O Mirassol, como dono da casa, impôs seu jogo que chamou a atenção no último Brasileirão, com pressão forte na saída de bola do adversário e ataques rápidos com toques curtos. O São Paulo, por sua vez, manteve para essa temporada a principal ideia do trabalho de Crespo: a marcação homem-a-homem. Mirassol sufoca o São Paulo no início do jogo O Mirassol dominou a partida desde os primeiros minutos de jogo e abriu o placar aos sete minutos. O lance começou com uma arrancada de Daniel Borges, o lateral-direito, pela faixa central do campo. O jogador sofreu falta (não marcada pelo árbitro) e, na sobra do lance, Shaylon finalizou com força da entrada da área. A bola acertou a trave e voltou nos pés de Lucas Mugni, reforço do Mirassol para esta temporada, que empurrou para dentro do gol e abriu o placar logo na estreia. Atordoado, o São Paulo não conseguia reagir. O time de Crespo tinha muita velocidade pelos lados do campo, mas não conseguia trabalhar a bola com paciência. O Mirassol, por sua vez, administrava a partida alternando entre a marcação baixa e na saída de bola do Tricolor. E foi justamente em um lance de pressão nos zagueiros que o Leão ampliou a vantagem no placar. Aos 20 minutos da segunda etapa, Alisson aproximou dos zagueiros para ajudar na saída de bola e tentou abrir o jogo com Ferraresi. O zagueiro perdeu o tempo da jogada e acabou antecipado por Alesson, que recuperou a posse no ataque e disparou em direção à área. O atacante do Mirassol cruzou de três dedos e a bola desviou em Alan Franco, enganando Rafael e entrando direto no gol.

O ímpeto dos donos da casa só foi freado pela pausa para hidratação, que ocorreu logo na sequência do segundo gol. Após a conversa com Crespo, o São Paulo voltou mais organizado e lucido com a posse de bola. Marcos Antônio tentou organizar o Tricolor pelo centro do campo, mas a organização defensiva do Mirassol impediu que o Tricolor criasse alguma chance clara de gol até o intervalo. Segundo tempo Na segunda etapa, Crespo tentou deixar o time mais criativo. Para isso, trocou o jovem lateral-esquerdo Nicolas pelo atacante Ferreira (que atuou pela ala-esquerda mesmo). O técnico também alterou o meio-campo: no lugar de Alisson, entrou Danielzinho, reforço do Tricolor para 2026 e, coincidentemente, ex-jogador do Mirassol. Na prática, entretanto, as trocas não mudaram o cenário do final do primeiro tempo. Sem criatividade e exposto, o Tricolor ainda correu risco de tomar o terceiro. Aos 13 minutos, Ferreira carregou a bola para o meio e achou Cédric Soares aberto dentro da área. O lateral finalizou forte, rasteiro, mas a bola passou ao lado da meta de Walter. No lance seguinte, uma cobrança de tiro de meta, o Mirassol atraiu a pressão do São Paulo, bateu a marcação e chegou à entrada da área de ataque com cinco jogadores. Lucas Mugni foi o responsável por finalizar o ataque, com uma finalização rasteira no canto direito de Rafael. O goleiro fez uma bela defesa e impediu prejuízo maior para o time do Morumbi.