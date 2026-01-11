São Paulo: Casares dá detalhes sobre retiradas de R$ 11 milhões

Segundo documentos obtidos pelo portal ‘GE’ e anexados ao processo de impeachment, Casares direcionou R$ 8,23 milhões para gastos relacionados à realização de partidas no Morumbi e fora dele. Entre essas despesas, o presidente destacou pagamentos de arbitragem, que o clube quitou em dinheiro vivo por exigências operacionais do futebol brasileiro.

Em meio à maior turbulência política e financeira de sua gestão, o presidente do São Paulo Futebol Clube, Julio Casares, apresentou ao Conselho Deliberativo uma defesa detalhada para explicar retiradas que somaram R$ 11 milhões das contas do clube entre 2021 e 2025. O dirigente afirmou que destinou os valores exclusivamente ao custeio de despesas operacionais e administrativas da instituição.

Prática de muitos anos

Além disso, o dirigente utilizou aproximadamente R$ 5 milhões para pagar premiações aos jogadores, conhecidas como “bichos”. De acordo com a defesa, o São Paulo mantém essa prática há décadas, especialmente desde gestões anteriores, como a de Juvenal Juvêncio, e outros clubes do país adotam o mesmo modelo de incentivo esportivo.

Ainda conforme a documentação enviada aos conselheiros, Casares registrou todas as movimentações financeiras internamente e colocou os comprovantes à disposição para auditorias. O presidente reforçou que respeitou a legislação vigente em cada operação e garantiu que não direcionou qualquer quantia para fins pessoais.

Por fim, Casares afirmou que as retiradas não tiveram relação com sua vida financeira privada. Ele ainda sustentou que todos os recursos permaneceram vinculados às atividades do São Paulo. Com isso, o dirigente busca convencer o Conselho Deliberativo antes da votação que definirá seu futuro no comando do clube.

