Santos x Cuiabá, pela segunda fase da Copinha: onde assistir

Santos x Cuiabá, pela segunda fase da Copinha: onde assistirPeixe terminou a primeira fase da competição com 100% de aproveitamento
O Santos enfrenta o Cuiabá na segunda-feira (12), às 17h30 (de Brasília), pela segunda fase da Copinha 2026. O jogo acontecerá no Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, na cidade de São Carlos, localizada a cerca de 230 km da capital paulista. Esta é a primeira fase de mata-mata da competição. Assim, apenas o vencedor do duelo segue no torneio.
Onde assistir Santos x Cuiabá
A partida entre Santos e Cuiabá terá transmissão da CazéTV no YouTube.
Como chega o Santos
O Peixe chega à segunda fase da Copinha com 100% de aproveitamento. A equipe terminou a primeira fase do torneio na primeira posição do Grupo 16, que tinha Real Brasília (vitória por 3 a 0), São-Carlense (vitória por 2 a 1) e União Cacoalense (vitória também por 2 a 1). Vale destacar que o Alvinegro seguirá jogando na cidade-sede do seu grupo na primeira fase da competição.
Vale destacar que o Peixe contará com os retornos de três destaques do time que foram chamados para a estreia dos profissionais no Paulistão. São eles: os meias Gustavo Henrique e Pepê Firmino, além do atacante Matheus Xavier.
Como chega o Cuiabá
O Cuiabá terminou a primeira fase na segunda posição do Grupo 17 e, pelo cruzamento previsto no regulamento da competição, enfrenta o líder do Grupo 16. O Dourado terminou a competição invicto, com uma vitória (2 a 0 sobre o América-RJ) e dois empates (1 a 1 diante do Quixadá e 0 a 0 contra a Ferroviária).
Veja a programação completa e onde assistir aos jogos da segunda fase da Copinha
- 11h – Cruzeiro x Meia-Noite-SP (Xsports)
- 14h45 – Botafogo-SP x Vasco (Xsports)
- 15h – Bahia x Atlético-PI (CazéTV)
- 15h15 – Grêmio x Atlético-BA (Xsports)
- 17h30 – Santos x Cuiabá (CazéTV)
- 18h – América-MG x Inter de Limeira (canal do Paulistão no YouTube)
- 18h30 – Goiás x Mirassol (canal do Paulistão no YouTube)
- 18h45 – Athletico-PR x Ceará (Xsports)
- 19h – Grêmio Prudente x Osasco Sporting (canal do Paulistão no YouTube)
- 19h – Chapecoense x Votuporanguense (canal do Paulistão no YouTube)
- 19h – Guanabara City-GO x Tuna Luso (canal do Paulistão no YouTube)
- 19h – Ferroviária x Real Brasília (canal do Paulistão no YouTube)
- 20h – Athletic-MG x XV de Jaú (canal do Paulistão no YouTube)
- 20h30 – Ponte Preta x Francana (canal do Paulistão no YouTube)
- 21h – Sport x América-RN (Xsports)
- 21h20 – Corinthians x Guarani (CazéTV)
